La predicción catastrófica de Stephen Hawking: cuánto tiempo le queda a la Tierra

El físico británico Stephen Hawking siempre fue un adelantado en cuanto a sus análisis. Y así fue también cuando, hace años, hizo una proyección sobre el destino del sistema planetario y una posible autodestrucción de la humanidad. Durante una conferencia científica en Beijing, describió los riesgos vinculados al progreso de la civilización y el consumo de recursos naturales en un foro anual de tecnología.

Cuánto tiempo le queda a la Tierra según la predicción de Stephen Hawking

El científico estableció que el mundo llegará a su fin en el año 2600. La humanidad cuenta con menos de seis siglos para asegurar su permanencia mediante la colonización espacial. Hawking había participado en la Cumbre WE de Tencent mediante una videoconferencia desde Gran Bretaña.

Hawking estableció el año 2600 como la fecha límite para la permanencia humana en la Tierra

“Para el año 2600, la población mundial estará hombro con hombro y el consumo de electricidad hará que la Tierra brille al rojo vivo”, había señalado. La superpoblación representa el motor principal de este proceso de degradación.

El número de habitantes en el planeta se duplicó cada cuatro décadas y esta progresión constante llevará a un consumo energético insostenible. El calor resultante transformará el suelo en una bola de fuego incandescente en el transcurso de los próximos 600 años.

Riesgos ambientales y el efecto invernadero

El autor del libro “Breve historia del tiempo” detalló las amenazas climáticas en el documental de la BBC titulado Stephen Hawking: Expedition New Earth. Señaló que la civilización transita un punto crítico: el calentamiento global alcanzará niveles irreversibles si la actividad humana mantiene su ritmo actual.

El consumo desmedido de electricidad transformará el planeta en una bola de fuego incandescente (AP Foto/Charlie Riedel, Archivo) Charlie Riedel - AP

Hawking proyectó que el clima terrestre se tornará similar al de Venus. La superficie registrará temperaturas cercanas a los 250 grados Celsius y las nubes generarán precipitaciones de ácido sulfúrico de forma permanente. La ambición inherente a las personas dificulta la implementación de medidas efectivas contra el cambio climático.

El científico remarcó que la Tierra posee una capacidad de soporte limitada. El crecimiento demográfico exponencial choca contra los límites físicos del entorno natural. La extinción total de los seres vivos constituye una certeza estadística en un plazo de mil a diez mil años si no ocurren cambios radicales en la organización social.

Proyectos espaciales para la preservación de la vida

En su opinión, la salvación de las personas reside en la transformación en una especie multiplanetaria capaz de habitar otros sistemas solares. Hawking recomendó emular las expediciones de la serie de televisión Star Treck. El desarrollo tecnológico requiere priorizar los viajes a la velocidad de la luz para alcanzar rincones remotos del cosmos. El astrofísico apoyó la iniciativa Breakthrough Starshot.

Este programa busca explorar Alfa Centauri, el sistema estelar más cercano con potencial de habitabilidad. El plan consiste en el lanzamiento de una nanonave impulsada por haces lumínicos. El vehículo alcanzará Marte en menos de una hora. El trayecto hacia Plutón requerirá apenas unos días de navegación. La sonda superará la distancia recorrida por la Voyager en una semana. El viaje hacia el nuevo sistema planetario durará aproximadamente 20 años.

Hawking solicitó una inversión de cien millones de dólares para financiar estos avances. El físico recibió un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica a los 21 años y dedicó su carrera al estudio de los agujeros negros. La exploración de otros mundos ofrece la única vía para evitar la desaparición definitiva ante la crisis energética y demográfica.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.