Intentó salvar a su perro y un canguro lo atacó brutalmente

Según los testigos, un agricultor jubilado tuvo “suerte de haber sobrevivido” tras ser brutalmente atacado por un canguro cuando intentaba rescatar a su perro en el interior de Victoria, Australia, el jueves 5 de febrero.

Col estaba en la casa de un amigo cuando los ladridos frenéticos de su perro le hicieron darse cuenta de que “algo andaba mal”. “El canguro intentaba agarrar a mi perro. Así que agarré un trozo de madera y lo golpeé”, dijo a la emisora ​​de radio 3AW.

Un adulto mayor fue atacado brutalmente por un canguro cuando intentó defender a su perro; el marsupial le dejó heridas graves (Fuente: radio 3AW)

Col pensó que estaba a salvo y le pidió a su amigo que llevara al perro a un lugar seguro, pero cuando se dio la vuelta, vio al canguro emergiendo del agua de un lago donde se había refugiado “como un cohete”.

“Me dio un cabezazo en la cara... y me dio un puñetazo. Sus pequeñas patas de duende me agarraron la cabeza y no me soltaba”, relató el jubilado. “Intenté quitarle las manos de la cabeza, pero me las sujetaba con fuerza”, sostuvo.

Finalmente, el amigo de Col intervino con una pala para obligar al canguro a retroceder. La víctima dice que aunque no recuerda mucho, estima que el ataque duró solo “25 segundos”, tiempo suficiente para causar daños importantes.

El hombre resultó con heridas profundas y señaló que tiene suerte de estar vivo (Fuente: radio 3AW)

Col sufrió lesiones que describió como similares a las de un accidente automovilístico y pasó aproximadamente seis horas en un hospital local. “Si no me hubiera puesto boca abajo, estaría en una situación mucho peor. Me golpeó en ambos lados del estómago. La ecografía mostró que el corte penetró unos siete centímetros”, dijo, convencido de que su camisa previno laceraciones aún más profundas y graves. “Tengo suerte de estar vivo. Pero me da un poco de vergüenza haber sido atacado por un canguro”, se lamentó.

Los ataques son raros

Los ataques de canguros a humanos son poco frecuentes (40 en diez años, según una encuesta), pero pueden ser extremadamente peligrosos debido a la fuerza física de estos marsupiales. Aunque no son agresivos por naturaleza, pueden atacar si se sienten acorralados, amenazados o ven a los humanos como competidores territoriales. En 2022, Australia registró su primera muerte por ataque de canguro desde 1936. La víctima fue un hombre de 77 años que tenía al animal como mascota.