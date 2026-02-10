Si ves una moneda sobre una tumba en el cementerio, no la toques: el emotivo significado que pocos conocen

Ver monedas sobre en una lápida en un cementerio puede parecer aleatorio, pero es una costumbre con un significado profundo y una historia rica que muy pocas personas conocen. No se colocan por accidente, sino que son una señal clara de respeto y recuerdo. Por eso, si alguna vez se topa con esta costumbre es mejor dejar esos objetos donde están.

Las parcelas de sepultura se asumen como propiedad eterna del difunto, y esto se extiende a los objetos que la gente deja, dándoles una sensación de permanencia. Es aquí donde entran en juego estos “bienes funerarios” que es mejor no molestar. El significado principal es que alguien visitó la tumba para presentar sus respetos hacia el difunto. Para los seres queridos, ver estos recordatorios tangibles puede ser una fuente de consuelo. Aunque cualquier persona puede optar por esta práctica, es particularmente común en tumbas de militares.

“Dejar una moneda se considera una forma práctica de comunicar que visitaste la tumba”, explicaron desde el Departamento de Asuntos Militares de Estados Unidos al sitio Reader´s Digest. Las unidades militares, especialmente las desplegadas en el extranjero, forman vínculos intensos y a menudo eligen objetos con significado para su grupo de pertenencia.

Esta práctica está vinculada a los militares (Foto: Grok)

La tradición tiene raíces antiguas y combina un poco de mitología y un poco de fines prácticos. Desde la antigua Grecia, se dejaban monedas con los muertos para pagar a Caronte por su paso a otro plano. Aunque esta práctica evolucionó, las monedas hoy se colocan en las lápidas. La práctica militar se popularizó en cementerios estadounidenses a partir de la Guerra de Vietnam. Visitar una tumba militar estadounidense es particularmente significativo porque el país se esfuerza por traer, identificar y enterrar a sus caídos. Esta conexión profunda alienta a dejar una muestra física de respeto.

Aunque aún se ven ocasionalmente, la práctica no es tan común como antes, ni siquiera en cementerios militares. Fue más frecuente durante la Guerra de Vietnam en los 60 y las décadas posteriores, pero decayó en los 2000 con la aparición de los memoriales digitales. Es más común en cementerios de campos de batalla, como el de Arlington, donde los soldados murieron en servicio activo. Sin embargo, muchos cementerios la desaconsejan hoy por cuestiones de seguridad: una moneda puede convertirse en un proyectil peligroso para las cortadoras de césped.

Esta tradición se fue perdiendo con los años (Foto: Grok)

Para los veteranos, las denominaciones de las monedas tienen un significado simbólico adicional, según el Wounded Warrior Project:

• Centavos: alguien visitó para presentar sus respetos.

• Níquel: el visitante estuvo con el difunto en el campamento de entrenamiento.

• Diez centavos: el visitante sirvió en el cuerpo militar junto al difunto.

• Veinticinco centavos: el visitante estuvo físicamente presente cuando la persona murió.

Si se encuentran monedas en una lápida, la recomendación unánime de los expertos es clara: dejalas donde están. Nunca se deben tocar ni retirar, ya que cada una tiene un significado personal y son símbolos importantes para las familias en duelo. Por respeto al difunto y a sus seres queridos, es crucial no interferir con estos gestos significativos. Así que de ahora en más, si alguna vez te encontrás con esta situación, ya sabés que hay que hacer.