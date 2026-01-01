Los Simpson predijeron que en el Mundial 2026 un país sudamericano llegará a la final

La serie animada Los Simpson suele ser conocida por sus “predicciones proféticas” que anticiparon eventos como la presidencia de Donald Trump o la lesión de Neymar en el Mundial de fútbol de 2014. Esta semana volvió a ser tendencia en redes sociales por un episodio de 1997 que muestra ciertas coincidencias con el venidero Mundial de 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Las coincidencias entre lo mostrado en la caricatura y los datos que ya se conocen del torneo mundialista provocaron que los aficionados vuelvan a hablar de las predicciones de Los Simpson para 2026.

La serie animada tuvo a lo largo de la historia distintas predicciones que sorprendieron al público Foto: THE SIMPSONS on FOX - 1

¿Cuál es la predicción de Los Simpson para la final del Mundial 2026?

En el capítulo The Cartridge Family (episodio 5 de la temporada 9), emitido en 1997, se muestra un letrero publicitario con el texto “Final mundial entre México y Portugal: duelo para definir al ‘país más grande del mundo’”. Otra coincidencia es que, con el nuevo formato, estos dos equipos solo pueden enfrentarse si llegan a la final del torneo mundialista.

El reconocido tenista Novak Djokovic sorprendió al coincidir con la predicción de la serie animada, al ver con buenos ojos a México y a Portugal como finalistas.

Predicciones de Los Simpson que se cumplieron a lo largo de los años

Desde 1987, esta caricatura lanzó cientos de capítulos en 37 temporadas, los cuales llamaron la atención por sus coincidencias con la vida real. Algunas de sus predicciones que se cumplieron fueron:

Atentado del 11 de septiembre: en el episodio 71 de la cuarta temporada se emite un capítulo que alude al atentado de las Torres Gemelas de 2001. Lisa le muestra un cartel a su hermano Bart donde aparece el número 9 en grande con un cuadro que tiene dos torres destruidas, lo que indicaba el fatal 9/11.

en el episodio 71 de la cuarta temporada se emite un capítulo que alude al atentado de las Torres Gemelas de 2001. Lisa le muestra un cartel a su hermano Bart donde aparece el número 9 en grande con un cuadro que tiene dos torres destruidas, lo que indicaba el fatal 9/11. Mundial de fútbol 2014: en la temporada 25, la serie animada predijo tres acontecimientos del Mundial de Brasil 2014 antes de que ocurriera: la lesión de Neymar, el avance de Colombia a octavos de final y la semifinal entre Alemania y Brasil.

Donald Trump como presidente : en el año 2000, el capítulo 17 de la temporada 11 muestra un salto en el tiempo, con Lisa Simpson como la sucesora del gobierno del presidente Trump.

: en el año 2000, el capítulo 17 de la temporada 11 muestra un salto en el tiempo, con Lisa Simpson como la sucesora del gobierno del presidente Trump. El pez de 3 ojos: en 1990, Bart logra pescar un pez mutante de 3 ojos, modificado por la radiación de una planta nuclear. En 2011, en Argentina encontraron un pez con la misma característica, lo que recordó el icónico episodio de Los Simpson.

Por Álvaro Richard Real Martínez