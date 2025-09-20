Una cardióloga reveló cuál es la mejor verdura para cuidar el corazón

En Internet suelen abundar videos de personas que informan sobre superalimentos, dietas milagrosas y verduras “de moda” para mejorar la salud o prevenir gran cantidad de enfermedades. En medio de esa marea de recomendaciones, muchas de las cuales son fake news, la cardióloga española Magdalena Perelló decidió utilizar su cuenta personal de TikTok para explicar cuál es la mejor verdura para cuidar al corazón sin grandes gastos ni elaboradas preparaciones.

“¿Cuál es la mejor verdura para tu corazón? La tenés en tu cocina y no es exótica ni cara. Una pista es que contiene un antioxidante natural llamado quercetina, con superpoderes: baja la presión arterial, reduce el colesterol y combate la inflamación. Segunda pista… a lo mejor te hizo llorar en la cocina”, dijo en forma de adivinanza antes de revelar de qué se trataba con gran cantidad de detalles.

Beneficios de la cebolla para el corazón

¿La respuesta? La cebolla. Según explicó Perelló en su clip, esta verdura es rica en quercetina, un flavonoide con potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que actúa directamente sobre varios factores de riesgo cardíaco. Distintos estudios respaldan esta afirmación. Uno de ellos comprobó que el su consumo regular puede disminuir la presión arterial hasta en seis puntos, una diferencia significativa en personas con hipertensión. Otro trabajo, enfocado en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, demostró que la ingesta de cebolla roja cruda ayudó a reducir el colesterol LDL (el llamado “malo”).

Además, este vegetal contiene potasio, fibra y vitaminas del grupo B, como la B6 y el ácido fólico, claves para el buen funcionamiento del sistema cardiovascular. “Y encima tiene cero postureo”, agregó la médica, con un guiño irónico a los alimentos que se vuelven tendencia por campañas de marketing antes que por su valor nutricional real.

La cebolla contiene gran cantidad de nutrientes favorables para la salud cardiovascular (Foto: FreeP¡CK)

La cebolla, además, es una de las verduras más versátiles de la cocina. Se puede consumir cruda en ensaladas, cocida en guisos, asada, salteada y caramelizada. Su sabor intenso y su capacidad de adaptarse a múltiples recetas hacen que su inclusión en la dieta diaria sea sencilla y sabrosa. Más allá de su efecto sobre el corazón, también se la reconoce por su capacidad para reforzar el sistema inmune, actuar como antibacteriano natural y favorecer la digestión.

En comentarios de TikTok, gran cantidad de personas opinaron sobre la importancia de este alimento, que muchos desconocían y otros ya habían incorporado diariamente. “Sí, yo la como todos días y no lo sabía qué fuerte era. Gracias doctora”; “Muchas gracias. Comeremos cebolla todos los días entonces jaja” y “Yo siempre uso ajo y cebolla. También perejil y laurel en las comidas”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron al respecto en el posteo.

Aunque la cebolla puede volverse una aliada para muchas personas, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) aconseja no superar la ingesta de los 400 gramos al día. Además, el consumo excesivo debe evitarse si se sufren problemas gastrointestinales, ya que puede causar acidez o irritación, en especial si se consume cruda o sin una buena cocción.