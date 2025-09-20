Las frutas y verduras que no deberías guardar en la heladera, según dicen los expertos

Por costumbre, al regresar a casa después de hacer las compras, solemos guardar los productos en la heladera. Pero ¿sabías que no todos los alimentos frescos tienen que conservarse así? La heladera es uno de los electrodomésticos más prácticos en la cocina, ya que facilita la conservación de los alimentos. Sin embargo, no siempre es la solución a todo.

De acuerdo con el blog de la marca Whirlpool, consultar la etiqueta de los productos o investigar la manera adecuada de almacenarlos ayuda a mantener el orden y la limpieza en este aparato, además de facilitar la preparación de las comidas. Por su parte, el portal especializado en nutrición EatingWell señaló que aprender a conservar las frutas y verduras reduce el desperdicio, pues muchas veces terminan pudriéndose o en la basura.

Expertos explican qué frutas y verduras no tienen que ir a la heladera

Otra ventaja de mantener la heladera ordenada y limpia, según lo indica un artículo de Harvard Health Publishing, es que ayuda a prevenir enfermedades transmitidas por microbios o toxinas que contaminan los alimentos y bebidas, tales como la Salmonella, norovirus, Listeria o Escherichia coli.

Por lo anterior, identificar el lugar correcto para almacenar los productos perecederos es un paso clave para garantizar la seguridad alimentaria en los hogares.

¿Qué frutas no van en la heladera?

El sitio especializado de Martha Stewart explicó que algunas frutas y verduras continúan su proceso de maduración incluso después de ser cosechadas. Por ello, es recomendable mantenerlas a temperatura ambiente hasta que alcancen su punto óptimo.

Guardar ciertas verduras en la heladera puede frenar su proceso de maduración

Según diversos especialistas, la mayoría de las frutas y verduras presentan una maduración climatérica. Esto significa que, al separarse de la planta, siguen madurando gracias a la producción de gas etileno, compuesto que acelera cambios como el aumento de dulzor, el aroma, el color y la textura.

En ese sentido, las frutas que no se deben guardar en la heladera son:

Manzana : se mantienen frescas hasta 1 o 2 semanas a temperatura ambiente. Además, liberan etileno, por lo que pueden ayudar a madurar a otras frutas si se colocan juntas.

: se mantienen frescas hasta 1 o 2 semanas a temperatura ambiente. Además, liberan etileno, por lo que pueden ayudar a madurar a otras frutas si se colocan juntas. Palta : maduran de manera uniforme a temperatura ambiente. Un truco es envolverlos en papel de diario o colocarlos junto a una manzana para acelerar el proceso.

: maduran de manera uniforme a temperatura ambiente. Un truco es envolverlos en papel de diario o colocarlos junto a una manzana para acelerar el proceso. Banana : lo ideal es conservarlos en la despensa o colgados en un gancho. Si se quiere retrasar la oxidación, se pueden separar del racimo y envolver el tallo con papel aluminio.

: lo ideal es conservarlos en la despensa o colgados en un gancho. Si se quiere retrasar la oxidación, se pueden separar del racimo y envolver el tallo con papel aluminio. Frutillas, frambuesas, moras y arándanos : la humedad puede dañarlas. Se recomienda guardarlas en un recipiente ventilado y no lavarlas hasta el momento de consumo.

: la humedad puede dañarlas. Se recomienda guardarlas en un recipiente ventilado y no lavarlas hasta el momento de consumo. Melón entero : debe estar fuera de la heladera porque al madurar desarrolla mejor su aroma. Una vez cortado, sí debe ponerse al frío para evitar bacterias.

: debe estar fuera de la heladera porque al madurar desarrolla mejor su aroma. Una vez cortado, sí debe ponerse al frío para evitar bacterias. Peras : continúan madurando después de ser cosechadas; se pueden dejar fuera de la heladera y refrigerarlas solo cuando estén en su punto.

: continúan madurando después de ser cosechadas; se pueden dejar fuera de la heladera y refrigerarlas solo cuando estén en su punto. Kiwis : si están verdes, maduran mejor a temperatura ambiente. Para acelerar el proceso, también se pueden guardar junto a una manzana o banana.

: si están verdes, maduran mejor a temperatura ambiente. Para acelerar el proceso, también se pueden guardar junto a una manzana o banana. Mango : desarrolla más sabor y jugosidad fuera de la heladera. Y cuando maduró, se puede pasar al frío para prolongar unos días su vida útil.

: desarrolla más sabor y jugosidad fuera de la heladera. Y cuando maduró, se puede pasar al frío para prolongar unos días su vida útil. Duraznos : al madurar a temperatura ambiente se vuelven más jugosos y dulces. En cambio, en la heladera pueden volverse harinosos.

: al madurar a temperatura ambiente se vuelven más jugosos y dulces. En cambio, en la heladera pueden volverse harinosos. Piñas : desarrollan mejor su dulzor natural fuera de la heladera. Una vez peladas o cortadas, sí deben guardarse en el frío.

: desarrollan mejor su dulzor natural fuera de la heladera. Una vez peladas o cortadas, sí deben guardarse en el frío. Ciruelas: maduran mejor en fuera de la heladera. En cambio, con el frío, puede detener el proceso y dejarlas demasiado duras.

¿Qué verduras no van en la heladera?

Algunas frutas pierden aroma y nutrientes si las enfriás demasiado

Ahora te presentamos la lista de verduras que no tienen que ir en la heladera:

Pimientos morrones : al guardarlos en la heladera, su piel puede perder firmeza y dejar de estar crujiente.

: al guardarlos en la heladera, su piel puede perder firmeza y dejar de estar crujiente. Pepino : el frío puede volverlos acuosos y generar huecos en la piel. Lo ideal es conservarlos a temperatura ambiente.

: el frío puede volverlos acuosos y generar huecos en la piel. Lo ideal es conservarlos a temperatura ambiente. Ajo : en la heladera, se tornan gomosos. Es mejor almacenarlos en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor.

: en la heladera, se tornan gomosos. Es mejor almacenarlos en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor. Cebollas : la humedad de la heladera favorece que se ablanden y enmohezcan. Se recomienda guardarlas en un sitio ventilado.

: la humedad de la heladera favorece que se ablanden y enmohezcan. Se recomienda guardarlas en un sitio ventilado. Papas : el frío convierte su almidón en azúcar, lo que les da una textura arenosa y un sabor dulzón. Mejor guardalas en una bolsa de papel a temperatura ambiente.

: el frío convierte su almidón en azúcar, lo que les da una textura arenosa y un sabor dulzón. Mejor guardalas en una bolsa de papel a temperatura ambiente. Tomates: refrigerarlos altera su sabor y jugosidad; de preferencia, déjalos madurar.

Sin dudas, mantener un correcto almacenamiento de las frutas y verduras es una práctica que marca la diferencia en la frescura de tus preparaciones.