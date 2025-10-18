Las paradisíacas playas de agua turquesa a pocas horas de Buenos Aires

Cada vez falta menos para la llegada del verano y muchos argentinos ya empezaron a planificar sus vacaciones, en busca de un lugar donde descansar y disfrutar del calor. Aunque miles sueñan con recorrer las paradisíacas playas de arena blanca y aguas cálidas de populares destinos internacionales, la realidad es que no siempre resultan accesibles, sobre todo por el alto costo de los vuelos y la distancia. Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que no hace falta viajar demasiado lejos para vivir una experiencia similar: existen rincones más cercanos que combinan mar turquesa, arena suave y un clima tropical que se mantiene durante todo el año. Uno de ellos, conocido popularmente como el “Caribe brasileño”, se presenta como una opción ideal para quienes buscan disfrutar del verano sin gastar una fortuna.

Se trata de Cabo Frío, un destino brasileño que logra combinar la tranquilidad de un balneario familiar con la comodidad y el movimiento de una ciudad moderna. Ubicada en la región de los Lagos, en el estado de Río de Janeiro, esta localidad ofrece un ambiente relajado sin perder su vida urbana: cuenta con bares, restaurantes, tiendas, ferias artesanales y una activa vida nocturna. Además, su ubicación estratégica la convierte en una base ideal para recorrer otros puntos turísticos de la zona, como Búzios, Arraial do Cabo o realizar paseos en buggy, excursiones en lancha y actividades de snorkel en sus aguas cristalinas.

A solo unas horas de Río de Janeiro, Cabo Frío sorprende con playas de agua cristalina y una atmósfera relajada

Entre sus múltiples atractivos, Praia do Forte es sin dudas la más emblemática. Con más de siete kilómetros de arena blanca y fina, y un mar de tonos turquesa que parece sacado del Caribe, esta playa se extiende hasta el histórico Forte de São Mateus, una construcción del siglo XVII que hoy funciona como mirador. Amplia, limpia y de belleza natural imponente, es el lugar perfecto tanto para quienes buscan descanso bajo el sol como para los amantes de los deportes acuáticos que desean disfrutar del litoral fluminense en su máxima expresión.

Lo bueno de Cabo Frío es que, además de sus propias playas, funciona como un excelente punto de partida para conocer otros destinos cercanos. Gracias a su ubicación privilegiada, se puede acceder fácilmente a lugares como Arraial do Cabo, famoso por sus aguas cristalinas y sus excursiones de buceo, o Búzios, con su estilo más sofisticado y sus playas encantadoras. Desde allí también parten paseos en lancha, tours en buggy y recorridos por distintas playas de la región, lo que convierte a Cabo Frío en una base ideal para explorar el litoral fluminense sin necesidad de recorrer grandes distancias.

Los planes imperdibles en Cabo Frío

Además de lo antes mencionado, hay muchas actividades y lugares imperdibles para aprovechar al máximo unas vacaciones en el llamado “Caribe brasileño”:

Recorrer el barrio da Passagem

Calles adoquinadas y encanto colonial para recorrer en Cabo Frío

Es la zona más antigua y pintoresca de Cabo Frío. Sus calles adoquinadas, casitas coloniales y bares junto al canal Itajuru crean un ambiente encantador, ideal para pasear al atardecer o disfrutar una cena frente al agua.

Hacer compras en la Rua dos Biquínis

Esta calle es un ícono local, repleta de tiendas dedicadas a trajes de baño, ropa de playa y souvenirs. Es el lugar perfecto para llevarse un recuerdo o renovar el look veraniego con estilo brasileño.

Navegar por el Canal Itajuru

Desde el puerto salen excursiones en barco que permiten admirar el litoral desde otra perspectiva. Durante el recorrido, se suelen hacer paradas para nadar o practicar snorkel en aguas transparentes.

Hacer una excursión a Arraial do Cabo

A solo 30 minutos, este destino es famoso por sus playas de agua cristalina, como Praia do Forno y Praia do Pontal do Atalaia. Es ideal para quienes disfrutan del buceo, los paseos en lancha o simplemente relajarse en paisajes paradisíacos.

Visitar Búzios por el día

Búzios: a tan solo 40 minutos de Cabo Frío Shutterstock

Ubicado a unos 40 minutos, ofrece un ambiente más sofisticado, con playas exclusivas, boutiques, restaurantes frente al mar y una vibrante vida nocturna. La famosa Rua das Pedras es el corazón del lugar y vale la pena recorrerla de noche.

Probar la gastronomía local

Cabo Frío se destaca por su oferta gastronómica basada en mariscos frescos. Las moquecas y los tragos tropicales son algunas de las delicias que no pueden faltar.

Hacer un paseo en buggy

Una forma divertida de recorrer las playas, los miradores y los alrededores de la ciudad, disfrutando de los paisajes sin apuro y con mucha aventura.

Disfrutar del atardecer en Praia das Conchas, Das Dunas o Peró

Praia das Conchas es una parada imperdible durante un viaje a Cabo Frío

Más tranquilas que Praia do Forte, estas playas son ideales para quienes buscan un entorno natural y menos concurrido, con vistas espectaculares cuando cae el sol.

En definitiva, Cabo Frío combina lo mejor del descanso tropical con el encanto auténtico de la costa brasileña. Entre playas de agua turquesa, gastronomía sorprendente y una atmósfera que mezcla tranquilidad con vida urbana, se presenta como una opción ideal para quienes sueñan con unas vacaciones de verano inolvidables sin gastar una fortuna. Ya sea para relajarse bajo el sol, hacer base y explorar los alrededores o descubrir nuevos rincones junto al mar, este destino promete paisajes de postal y una energía que enamora a cada visitante.