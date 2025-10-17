Agenda porteña: actividades imperdibles para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

Desde recitales y ferias hasta exposiciones, festivales y propuestas al aire libre, la ciudad ofrece una amplia variedad de actividades para disfrutar estos días
- 6 minutos de lectura'
Con la llegada de un nuevo fin de semana, Buenos Aires se consolida como una opción ideal para desconectar sin necesidad de salir de la ciudad. No hace falta organizar planes complicados, ya que existe una amplia variedad de propuestas, que van desde ferias y recitales hasta exposiciones culturales y paseos al aire libre, perfectos para vivir experiencias nuevas o redescubrir rincones ya conocidos. La agenda porteña incluye actividades para todos los gustos, muchas de ellas gratuitas, gastronómicas y culturales, pensadas para disfrutar en familia, con amigos, en pareja o incluso en soledad.
En este marco, Buenos Aires se presenta como una alternativa ideal para quienes desean aprovechar el fin de semana sin alejarse demasiado. Si bien algunas propuestas pueden implicar un gasto mayor, especialmente aquellas pensadas para grupos o familias, también existen múltiples opciones económicas y accesibles. La ciudad ofrece desde ferias y recorridos gratuitos al aire libre hasta espectáculos con entradas a precios moderados, conformando así una agenda cultural variada que se adapta a distintos gustos y presupuestos.
PintaBA Photo: tres días para los amantes de la fotografía
Durante tres jornadas, PintaBA Photo invita a los apasionados por la fotografía a recorrer una exposición única que reúne decenas de galerías nacionales e internacionales. La muestra incluye secciones especialmente curadas como RADAR, Special Project y Video Project, y contará con la presencia de invitados destacados, visitas guiadas y reconocimientos. Una oportunidad ideal para descubrir nuevas perspectivas, talentos emergentes y obras de todo el mundo en un mismo espacio.
Cuándo: viernes 17 y sábado 18, de 14 a 20:30 h; domingo 19, de 14 a 20 h
Dónde: La Rural, Av. Santa Fe y Thames, Palermo, Buenos Aires
Guns N’ Roses vuelve a Buenos Aires con un show imperdible
La legendaria banda Guns N’ Roses regresa a Buenos Aires para ofrecer un espectáculo único en el marco de su gira Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things. Los miembros fundadores —Axl Rose, Slash y Duff McKagan— subirán al escenario con todos los hits que marcaron la historia del rock, en un show que promete energía, nostalgia y grandes emociones para los fanáticos.
Cuándo: viernes 17 y sábado 18, 21 h
Dónde: Estadio Huracán, Av. Amancio Alcorta 2544, Parque Patricios, Buenos Aires
Bresh Buenos Aires Oasis: la fiesta al aire libre que no te podés perder
Bresh llega de día para disfrutar de una jornada completa de música y diversión al aire libre. Desde la tarde hasta la medianoche, los asistentes podrán bailar hit tras hit, rodeados de amigos, con el atardecer y las mejores vistas del Río de la Plata como escenario. Una experiencia única que combina música, buena energía y un ambiente inolvidable.
Cuándo: sábado 18, de 16 a 00 h
Dónde: Punta Carrasco, Av. Costanera Rafael Obligado y Sarmiento, Palermo, Buenos Aires
7° Festival Porteño de Fado y Tango: música y danza en distintos puntos de la ciudad
Del viernes 17 al domingo 19, llega el 7° Festival Porteño de Fado y Tango, una propuesta gratuita que combina música, baile y clases magistrales. Los asistentes podrán disfrutar de masterclass de guitarra de fado, exhibiciones de baile y recitales en diversas sedes, entre las que se encuentran Galpón B, Sanata Bar, Rondeman Abasto y Centro Cultural Recoleta. La entrada es por orden de llegada y hasta agotar la capacidad de las salas, así que conviene llegar temprano para no perderse ninguna de las actividades programadas.
Cuándo: del viernes 17 al domingo 19, 21 h
Dónde: distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, CABA
Semana de la Arqueología y la Paleontología: siete días de ciencia y descubrimientos
Del lunes 13 al lunes 20, la Ciudad de Buenos Aires celebra la Semana de la Arqueología y la Paleontología, una propuesta gratuita que invita a participar de recorridos, presentaciones, charlas y conferencias especiales sobre investigaciones en sitios arqueológicos y paleontológicos de la ciudad. Las actividades requieren inscripción previa y ofrecen una oportunidad única para conocer más sobre la historia y los secretos del pasado de Buenos Aires.
Cuándo: del lunes 13 al lunes 20
Dónde: distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, CABA
MUBI Fest: una celebración del cine en todas sus formas
Del jueves 16 al domingo 19, MUBI FEST invita a los amantes del cine a disfrutar de una selección de 21 películas cautivadoras, que incluyen films premiados en el último Festival de Cannes y clásicos restaurados. Además, la propuesta ofrece charlas y encuentros con cineastas, instalaciones inmersivas y actividades especiales, convirtiéndose en una experiencia completa para descubrir nuevas historias y redescubrir grandes obras cinematográficas.
Cuándo: del jueves 16 al domingo 19
Dónde: distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, CABA
Circuitos de Diseño 2025: recorridos gratuitos por la creatividad porteña
Durante octubre, los amantes del diseño y la arquitectura tienen una cita con los Circuitos de Diseño 2025. Todos los viernes a las 17 h y los sábados a las 11 h, los recorridos guiados permitirán conocer proyectos de mobiliario, iluminación, textiles para decoración, accesorios y mucho más, distribuidos en distintos barrios de la Ciudad. La actividad es gratuita, aunque requiere inscripción previa, y ofrece una oportunidad única para descubrir las tendencias y el talento local.
Cuándo: viernes de octubre, 17 h; sábados de octubre, 11 h
Dónde: distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, CABA
Saucony BAIRES 15K: una carrera para todos los niveles en Palermo
El domingo 19, desde las 7:30 h, llega una nueva edición de Saucony BAIRES 15K, un evento deportivo que invita a corredores de todos los niveles a participar. Habrá una prueba principal de 15 k y una alternativa más accesible de 5 k, lo que ofrece la oportunidad de disfrutar de una experiencia de running urbana en el marco espectacular de los Bosques de Palermo. Una jornada ideal para combinar deporte, naturaleza y diversión.
Cuándo: domingo 19, 7:30 h
Dónde: Av. Figueroa Alcorta y Dorrego, Palermo, Buenos Aires
Sonido urbano en la Usina: una noche de rap y pop argentino
El sábado 18, a las 19 h, la Usina del Arte será el escenario de una velada gratuita que reúne a tres artistas destacados de la nueva escena musical argentina. Dani Ribba, referente del rap melódico y el pop contemporáneo, se presentará junto a Rosebu & Pema, un dúo en ascenso que refleja la versatilidad del sonido urbano actual. La actividad requiere reserva previa y promete una noche llena de ritmo y talento local.
Cuándo: sábado 18, 19 h
Dónde: Usina del Arte, Av. Caffarena 1, La Boca, Buenos Aires
Estos son solo algunos de los planes que se pueden disfrutar en Buenos Aires, una ciudad que continúa destacándose por su dinámica y diversa agenda cultural, que abarca desde ferias y actividades gratuitas hasta teatro y experiencias gastronómicas. Con opciones para todos los gustos, se recomienda visitar el sitio oficial de turismo de la ciudad para mantenerse informado sobre fechas, horarios y costos, ya que la información se actualiza constantemente.
Otras noticias de Escapadas
Joya sueca. Un rey ordenó su construcción, tiene una Biblia de 1540 y pocos saben que está “escondida” en Buenos Aires
Vacaciones soñadas. El paraíso caribeño a cuatro horas de Argentina, ideal para este verano
Con un parque de inflables. Cuándo y dónde es Buenos Aires Flota, el festival de globos aerostáticos con show nocturno
- 1
Rebelión de los contadores contra la IA: una app argentina generó un conflicto en la disciplina
- 2
Urtubey habló después de que balearan la camioneta en la que se trasladaba
- 3
Es hijo de un famoso actor, se presentó en Ahora Caigo y dejó atónito a Darío Barassi: “Es innegable”
- 4
Fuerte golpe en el mundo cripto: dos viernes seguidos de liquidaciones millonarias