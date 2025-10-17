Agenda porteña: actividades imperdibles para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

Con la llegada de un nuevo fin de semana, Buenos Aires se consolida como una opción ideal para desconectar sin necesidad de salir de la ciudad. No hace falta organizar planes complicados, ya que existe una amplia variedad de propuestas, que van desde ferias y recitales hasta exposiciones culturales y paseos al aire libre, perfectos para vivir experiencias nuevas o redescubrir rincones ya conocidos. La agenda porteña incluye actividades para todos los gustos, muchas de ellas gratuitas, gastronómicas y culturales, pensadas para disfrutar en familia, con amigos, en pareja o incluso en soledad.

En este marco, Buenos Aires se presenta como una alternativa ideal para quienes desean aprovechar el fin de semana sin alejarse demasiado. Si bien algunas propuestas pueden implicar un gasto mayor, especialmente aquellas pensadas para grupos o familias, también existen múltiples opciones económicas y accesibles. La ciudad ofrece desde ferias y recorridos gratuitos al aire libre hasta espectáculos con entradas a precios moderados, conformando así una agenda cultural variada que se adapta a distintos gustos y presupuestos.

PintaBA Photo: tres días para los amantes de la fotografía

Una cita imperdible para los apasionados por la fotografía

Durante tres jornadas, PintaBA Photo invita a los apasionados por la fotografía a recorrer una exposición única que reúne decenas de galerías nacionales e internacionales. La muestra incluye secciones especialmente curadas como RADAR, Special Project y Video Project, y contará con la presencia de invitados destacados, visitas guiadas y reconocimientos. Una oportunidad ideal para descubrir nuevas perspectivas, talentos emergentes y obras de todo el mundo en un mismo espacio.

Cuándo: viernes 17 y sábado 18, de 14 a 20:30 h; domingo 19, de 14 a 20 h

Dónde: La Rural, Av. Santa Fe y Thames, Palermo, Buenos Aires

Guns N’ Roses vuelve a Buenos Aires con un show imperdible

Un show cargado de clásicos que marcaron generaciones

La legendaria banda Guns N’ Roses regresa a Buenos Aires para ofrecer un espectáculo único en el marco de su gira Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things. Los miembros fundadores —Axl Rose, Slash y Duff McKagan— subirán al escenario con todos los hits que marcaron la historia del rock, en un show que promete energía, nostalgia y grandes emociones para los fanáticos.

Cuándo: viernes 17 y sábado 18, 21 h

Dónde: Estadio Huracán, Av. Amancio Alcorta 2544, Parque Patricios, Buenos Aires

Bresh Buenos Aires Oasis: la fiesta al aire libre que no te podés perder

Música, atardecer y energía al aire libre frente al río

Bresh llega de día para disfrutar de una jornada completa de música y diversión al aire libre. Desde la tarde hasta la medianoche, los asistentes podrán bailar hit tras hit, rodeados de amigos, con el atardecer y las mejores vistas del Río de la Plata como escenario. Una experiencia única que combina música, buena energía y un ambiente inolvidable.

Cuándo: sábado 18, de 16 a 00 h

Dónde: Punta Carrasco, Av. Costanera Rafael Obligado y Sarmiento, Palermo, Buenos Aires

7° Festival Porteño de Fado y Tango: música y danza en distintos puntos de la ciudad

Clases, conciertos y muestras para disfrutar de manera gratuita

Del viernes 17 al domingo 19, llega el 7° Festival Porteño de Fado y Tango, una propuesta gratuita que combina música, baile y clases magistrales. Los asistentes podrán disfrutar de masterclass de guitarra de fado, exhibiciones de baile y recitales en diversas sedes, entre las que se encuentran Galpón B, Sanata Bar, Rondeman Abasto y Centro Cultural Recoleta. La entrada es por orden de llegada y hasta agotar la capacidad de las salas, así que conviene llegar temprano para no perderse ninguna de las actividades programadas.

Cuándo: del viernes 17 al domingo 19, 21 h

Dónde: distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, CABA

Semana de la Arqueología y la Paleontología: siete días de ciencia y descubrimientos

Un viaje al pasado a través de charlas, recorridos y descubrimientos

Del lunes 13 al lunes 20, la Ciudad de Buenos Aires celebra la Semana de la Arqueología y la Paleontología, una propuesta gratuita que invita a participar de recorridos, presentaciones, charlas y conferencias especiales sobre investigaciones en sitios arqueológicos y paleontológicos de la ciudad. Las actividades requieren inscripción previa y ofrecen una oportunidad única para conocer más sobre la historia y los secretos del pasado de Buenos Aires.

Cuándo: del lunes 13 al lunes 20

Dónde: distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, CABA

MUBI Fest: una celebración del cine en todas sus formas

Proyecciones, charlas y experiencias inmersivas para cinéfilos

Del jueves 16 al domingo 19, MUBI FEST invita a los amantes del cine a disfrutar de una selección de 21 películas cautivadoras, que incluyen films premiados en el último Festival de Cannes y clásicos restaurados. Además, la propuesta ofrece charlas y encuentros con cineastas, instalaciones inmersivas y actividades especiales, convirtiéndose en una experiencia completa para descubrir nuevas historias y redescubrir grandes obras cinematográficas.

Cuándo: del jueves 16 al domingo 19

Dónde: distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, CABA

Circuitos de Diseño 2025: recorridos gratuitos por la creatividad porteña

Recorridos gratuitos por los espacios más creativos de la Ciudad

Durante octubre, los amantes del diseño y la arquitectura tienen una cita con los Circuitos de Diseño 2025. Todos los viernes a las 17 h y los sábados a las 11 h, los recorridos guiados permitirán conocer proyectos de mobiliario, iluminación, textiles para decoración, accesorios y mucho más, distribuidos en distintos barrios de la Ciudad. La actividad es gratuita, aunque requiere inscripción previa, y ofrece una oportunidad única para descubrir las tendencias y el talento local.

Cuándo: viernes de octubre, 17 h; sábados de octubre, 11 h

Dónde: distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, CABA

Saucony BAIRES 15K: una carrera para todos los niveles en Palermo

La carrera más esperada del año llega a los Bosques de Palermo

El domingo 19, desde las 7:30 h, llega una nueva edición de Saucony BAIRES 15K, un evento deportivo que invita a corredores de todos los niveles a participar. Habrá una prueba principal de 15 k y una alternativa más accesible de 5 k, lo que ofrece la oportunidad de disfrutar de una experiencia de running urbana en el marco espectacular de los Bosques de Palermo. Una jornada ideal para combinar deporte, naturaleza y diversión.

Cuándo: domingo 19, 7:30 h

Dónde: Av. Figueroa Alcorta y Dorrego, Palermo, Buenos Aires

Sonido urbano en la Usina: una noche de rap y pop argentino

Nuevas voces del rap y el pop argentino en un mismo escenario

El sábado 18, a las 19 h, la Usina del Arte será el escenario de una velada gratuita que reúne a tres artistas destacados de la nueva escena musical argentina. Dani Ribba, referente del rap melódico y el pop contemporáneo, se presentará junto a Rosebu & Pema, un dúo en ascenso que refleja la versatilidad del sonido urbano actual. La actividad requiere reserva previa y promete una noche llena de ritmo y talento local.

Cuándo: sábado 18, 19 h

Dónde: Usina del Arte, Av. Caffarena 1, La Boca, Buenos Aires

Estos son solo algunos de los planes que se pueden disfrutar en Buenos Aires, una ciudad que continúa destacándose por su dinámica y diversa agenda cultural, que abarca desde ferias y actividades gratuitas hasta teatro y experiencias gastronómicas. Con opciones para todos los gustos, se recomienda visitar el sitio oficial de turismo de la ciudad para mantenerse informado sobre fechas, horarios y costos, ya que la información se actualiza constantemente.