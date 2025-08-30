¿Las personas que viajan son más felices?: lo que revela la ciencia sobre bienestar y emociones

Viajar no es solo desplazarse de un lugar a otro o conocer un destino turístico. Según expertos, es una vivencia transformadora que activa la mente, las emociones y los sentidos. Desde el campo de la psicología se reconoce que esta práctica contribuye directamente a la salud mental de las personas. Además, genera bienestar emocional y fortalece la felicidad general de quienes lo hacen.

En consecuencia, la experiencia positiva de viajar no se limita al momento del recorrido. Justamente, los estudios señalan que los sentimientos de felicidad pueden aparecer semanas o incluso meses antes de salir de casa, ya que el simple acto de planear el viaje, investigar el destino o comprar los boletos, genera entusiasmo, alivio y expectativas que impactan el estado de ánimo de las personas.

El momento más intenso ocurre durante la experiencia. Sin embargo, viajar abre la puerta al conocimiento de otras culturas y contextos. No solo abre la puerta a la exploración, sino también a la conexión con la naturaleza y el contacto con personas diferentes.

Quienes participan de estas experiencias, aseguran sentirse felices, tranquilos y sobre todo renovados. Por eso, muchos afirman que logran olvidarse de sus problemas y que disfrutan los beneficios: alivio mental y físico que pocas veces se alcanza en la rutina diaria.

Un estudio de la universidad de Cornell en 2014, señaló que los viajes generan más felicidad que las compras materiales, porque las experiencias vividas se atesoran durante años y se recuerdan con satisfacción a lo largo del tiempo. Asimismo, otra investigación que M. Carrasco llevó a cabo en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, demostró que las vivencias turísticas producen beneficios emocionales a largo plazo.

¿Cómo fortalecer los beneficios de viajar?

Planear con anticipación el viaje, para así disfrutar la experiencia.

Integrar actividades como yoga, meditación o mindfulness ayuda a disfrutar el viaje.

Elegir los destinos que se ajusten a los gustos y expectativas personales.

Practicar un turismo sostenible que cuide el medio ambiente y los espacios culturales.

En esa misma línea, se evidenció que las personas que viajaron reportaron mayores niveles de felicidad antes, durante y después de su recorrido, en comparación con quienes no lo hicieron. Asimismo, los participantes destacaron que el viaje les permitió reducir el estrés, fortalecer vínculos sociales y sentirse más satisfechos con su vida cotidiana.

*Por Daniel Alejandro Bonilla Martinez