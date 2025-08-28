Beneficios del té de manzanilla con leche: ¿mejor en ayunas o antes de dormir?

El té de manzanilla con leche es una bebida tradicional que combina las propiedades digestivas, calmantes y antiinflamatorias de la manzanilla con los efectos reconfortantes y nutricionales de la leche. Esta infusión puede ser beneficiosa para aliviar molestias estomacales, reducir la inflamación intestinal, relajar el sistema nervioso y favorecer un descanso de mayor calidad.

Gracias a compuestos como la apigenina, con efecto ansiolítico leve, y el triptófano, precursor de la serotonina y la melatonina, su consumo se ha asociado tanto con la mejora del sueño como con el bienestar digestivo.

Tomarlo en ayunas puede contribuir a una mejor asimilación de nutrientes y a un comienzo equilibrado del día, mientras que ingerirlo antes de dormir puede facilitar la conciliación del sueño y reducir el estrés acumulado.

Gracias a compuestos como la apigenina y el triptófano su consumo se ha asociado tanto con la mejora del sueño como con el bienestar digestivo Foto: Pexels

Beneficios

Aunque no existen estudios científicos específicos sobre el té de manzanilla con leche, la evidencia clínica sobre sus ingredientes por separado revela los siguientes beneficios:

Mejora la digestión al aliviar inflamación y molestias estomacales.

al aliviar inflamación y molestias estomacales. Favorece el sueño gracias a la apigenina y triptófano que inducen relajación.

gracias a la apigenina y triptófano que inducen relajación. Reduce el estrés con sus propiedades calmantes naturales.

con sus propiedades calmantes naturales. Regula el metabolismo al consumirse en ayunas.

al consumirse en ayunas. Genera bienestar mediante su efecto reconfortante y calor.

Receta para preparar té de manzanilla con leche

Hervir una taza de agua.

Agregar una bolsita o una cucharada de flores secas de manzanilla al agua hirviendo.

al agua hirviendo. Dejar reposar la infusión durante 5 minutos.

durante 5 minutos. Colar el té para retirar las flores o la bolsita.

para retirar las flores o la bolsita. Incorporar media taza de leche caliente y mezclar bien.

y mezclar bien. Endulzar al gusto, si se desea.

al gusto, si se desea. Consumir tibio, preferentemente en ayunas o antes de dormir para maximizar sus beneficios.