Beneficios del té de manzanilla con leche: ¿mejor en ayunas o antes de dormir?

Infusión natural que mejora la digestión, reduce la inflamación y favorece un sueño reparador

GDAEl Tiempo/Colombia
El té de manzanilla con leche es una bebida tradicional que combina las propiedades digestivas, calmantes y antiinflamatorias de la manzanilla con los efectos reconfortantes y nutricionales de la leche. Esta infusión puede ser beneficiosa para aliviar molestias estomacales, reducir la inflamación intestinal, relajar el sistema nervioso y favorecer un descanso de mayor calidad.

Gracias a compuestos como la apigenina, con efecto ansiolítico leve, y el triptófano, precursor de la serotonina y la melatonina, su consumo se ha asociado tanto con la mejora del sueño como con el bienestar digestivo.

Tomarlo en ayunas puede contribuir a una mejor asimilación de nutrientes y a un comienzo equilibrado del día, mientras que ingerirlo antes de dormir puede facilitar la conciliación del sueño y reducir el estrés acumulado.

Beneficios

Aunque no existen estudios científicos específicos sobre el té de manzanilla con leche, la evidencia clínica sobre sus ingredientes por separado revela los siguientes beneficios:

  • Mejora la digestión al aliviar inflamación y molestias estomacales.
  • Favorece el sueño gracias a la apigenina y triptófano que inducen relajación.
  • Reduce el estrés con sus propiedades calmantes naturales.
  • Regula el metabolismo al consumirse en ayunas.
  • Genera bienestar mediante su efecto reconfortante y calor.

Receta para preparar té de manzanilla con leche

  • Hervir una taza de agua.
  • Agregar una bolsita o una cucharada de flores secas de manzanilla al agua hirviendo.
  • Dejar reposar la infusión durante 5 minutos.
  • Colar el té para retirar las flores o la bolsita.
  • Incorporar media taza de leche caliente y mezclar bien.
  • Endulzar al gusto, si se desea.
  • Consumir tibio, preferentemente en ayunas o antes de dormir para maximizar sus beneficios.
