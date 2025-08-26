Las tres preguntas que sirven para evaluar el estado de tu relación de pareja

El amor más allá de todo lo lindo que trae para una pareja también se enfrenta constantemente a distintas pruebas: la convivencia, las dificultades económicas, las diferencias de personalidad o los planes de vida, entre otras. Por eso, el psicólogo Walter Riso recomendó en un video publicado en sus redes sociales hacerse tres preguntas clave que sirven para evaluar el estado de la relación.

El escritor y conferencista de gran prestigio en el campo de la psicología aplicada a las relaciones afectivas y la salud emocional, brindó una serie de consejos a sus seguidores para que puedan comprender en qué estado se encuentra su vínculo amoroso. Según aseveró, es crucial conocer la verdad para poder tomar decisiones conscientes.

Los vínculos amorosos requieren de una revisión, según Riso (foto ilustrativa)

“A veces, el amor necesita pruebas. No para sembrar dudas, sino para mirarse con honestidad”, advirtió el experto y compartió los tres cuestionamientos fundamentales “que pueden ayudarte a ver con más claridad”:

¿Por qué no debería quererte?

Responder este cuestionamiento varía según el contexto de cada vínculo. Puede que no surja ningún motivo o, por el contrario, aparezca una lista larga. En este último caso, la cantidad de razones puede ser un indicador de que algo en la relación no marcha como debería. “La respuesta puede ser reveladora… ¿Es una hoja en blanco o una lista interminable?“, alertó el psicólogo.

Si pudieras volver al pasado con todo el conocimiento que tenés hoy, ¿volverías a elegir esta relación?

Este tipo de planteo ayuda a romper con la inercia que lleva a mantenerse en vínculos dañinos por miedo, apego o costumbre. La cuestión no es únicamente lo que sentimos, sino si ese amor nos impulsa a crecer o nos termina desgastando. Además, plantea la idea de hacer un balance sobre el vínculo que puede ayudar a ver las cosas buenas y malas con mayor claridad.

¿Te gustaría que tu hijo o hija tuviera una pareja como la tuya?

Si la respuesta es afirmativa, significa que la relación actual constituye un ejemplo de respeto, cuidado y crecimiento conjunto. Si la respuesta es negativa, surge una señal de alerta, ya que llevaría a pensar que no se puede aceptar para uno lo que no desearíamos para otro ser querido. “Si la idea no te da paz, es momento de preguntarte por qué”, advirtió Riso.

Las parejas pueden pasar por varios momentos durante la relación Shutterstock - Shutterstock

Este ejercicio de las preguntas, muy usado en terapia de pareja, permite salir de la justificación rutinaria y observar el vínculo con más objetividad. No se trata de un juicio, sino de una forma de revelar realidades profundas. Un amor sano debe poder superar estas preguntas, mientras que uno dañino queda en evidencia.

Luego de responder estas preguntas con sinceridad, es uno quien debe elegir si continuar o no con ese vínculo amoroso. Al fin y al cabo, no hay relación perfecta, pero sí hay señales que pueden indicar que esa pareja se encuentra en un mal momento. “No son respuestas fáciles, pero el amor verdadero comienza con la valentía de mirar la verdad de frente”, concluyó el especialista y despertó la reflexión de sus 4,1 millones de seguidores en Instagram.