Qué significa seguir en contacto con tu ex, según la psicología

Eva Murillo, psicóloga especializada en inteligencia emocional, puso el foco en el contacto que uno establece con su expareja y de qué forma esta interacción incide en nuestras conductas y pensamientos.

Según Murillo dejar el canal abierto de comunicación con nuestra expareja prolonga el dolor y dificulta el proceso del duelo. A su vez indicó que el otro extremo, no hablar, también puede ser perjudicial. “Cortar el contacto puede ser un alivio inmediato. Te da espacio, rompe rutinas y silencia estímulos que activaban tu dolor. Pero eso no significa que estés avanzando“, subrayó.

Cómo afrontar una ruptura con una expareja

“A veces sólo dejas de hablar con la otra persona, pero continúas hablando de ella con tu entorno. O lo que es peor aún, sigues hablando de ella contigo mismo. Una y otra vez. Sin contacto, sí… pero con la cabeza dando vueltas igual”, explicó la profesional, quien profundizó en la situación emocional de las personas que sufren las separaciones.

Otro punto importante que destacó la psicóloga es cuando la persona -una vez separada- evita el contacto con su antigua pareja, lo que termina siendo contraproducente. “El problema no es el silencio, sino todo lo que seguimos diciendo por dentro. El contacto cero corta el estímulo externo, pero si no hacemos nada con lo interno, la rumiación (pensamiento repetitivo y obsesivo) sigue”, indicó la experta.

Consejos Para Superar A Tu EX Psicóloga Lara Ferreiro

En medio de pensamientos y actitudes que no ayudan a recomponer la psiquis de las personas, la experta en salud mental dio una recomendación para poner en práctica y así aminorar los daños.

“Lo que tenemos que hacer es mirar hacia dentro. No para castigarnos, sino para entendernos. Soltar no es olvidar, es poner las piezas en su lugar. Y eso sólo pasa cuando le das forma al dolor, cuando puedes contar la historia sin quedarte atascado en un punto. El verdadero paso es dejar de girar emocionalmente a su alrededor. Ahí empieza el verdadero pasar página”, cerró la voz especializada.

Estas son las cinco preguntas para saber si continuar en pareja

La psicóloga Ángela Fernández, especializada en relaciones de pareja, repasó las cinco preguntas que hay que hacerse para saber si continuar en pareja o si es necesario un cambio de aire.

1) ¿Sentís paz al estar con la otra persona o solo es una rutina? “Si solo sientes rutina, desconexión, monotonía o desinterés, es importante que revises tu relación y tus sentimientos. La rutina no es sinónimo de desinterés, es parte natural de una relación duradera”, destacó Fernández.

2) ¿Tenés conversaciones reales con tu pareja o solo gestionás el día a día? “Si solo hablamos de cosas del día a día, del trabajo, las tareas del hogar o los hijos, es posible que hayas perdido la intimidad emocional. Para fomentar un vínculo, es importante compartir momentos de intimidad, escucharnos de verdad, preguntarnos cómo nos sentimos”, aclaró la psicóloga.

3) ¿Seguís eligiendo estar ahí o estás por costumbre o por miedo a lo desconocido?“ A veces seguimos por inercia, por miedo a herir otra persona, pero un amor real debe ser libre”, expresó.

4) ¿Podés imaginar un futuro con esa persona? “No tiene que ser ideal o perfecto, pero es importante saber si te podés visualizar creciendo con esa persona”, exclamó la experta, acerca de la proyección a futuro.

5) ¿Queda ternura, cuidado y respeto? La respuesta a esta inquietud está basada en los sentimientos presentes, los cuales deben ser sinceros para tomar el camino adecuado.