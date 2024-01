escuchar

Día a día, los periodistas de los canales de TV salen a la calle para dar noticias de todo tipo: desde conocer los precios de algunos productos hasta para saber la opinión de la gente sobre política o fútbol. En el último tiempo, es común ver a los cronistas entrevistando personas “al paso”, con tal de saber cómo los afecta la situación económica. En esta oportunidad, se viralizó una entrevista a una mujer que aseguró ser profesora de inglés, pero que en el momento no pudo demostrarlo y dio una explicación llamativa.

Cabe destacar que hace pocos días se conoció la inflación de 2023: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó al 211,4%, más del doble del 94,8% acumulado en 2022, datos que impactan en varios sectores de la economía. En este marco, un periodista de Crónica TV decidió salir a la calle para preguntarles a los argentinos cómo los afecta esta situación.

Así fue que, en la estación de trenes de Constitución, el cronista se acercó a una mujer y le consultó: “¿Te alcanza el sueldo? ¿Llegás a fin de mes?”. Ante eso, la mujer se sinceró: “La verdad que no, yo soy profesora de inglés, yo trabajo para la economía popular y la verdad es que no alcanza con un sueldo básico”.

Ante la referencia de la mujer al respecto de su profesión, el periodista fue por todo y le hizo una consulta en inglés: “¿How much do you charge your lesson?”. Sin embargo, lo que lo desconcertó fue la reacción de la entrevistada, quien se mostró incómoda y no supo qué decir. Luego de intentar formular una respuesta, donde alcanzó a decir “yes”, lanzó: “Hoy no tengo ganas de hablar inglés”. “Ah bueno, bueno, no hay problema”, sentenció el cronista, realmente sorprendido.

Pese a que su reacción pudo tener que ver con los nervios por estar siendo entrevista frente a cámara, el que no haya podido responder generó cierta incertidumbre en las redes sociales, que dejaron sus opiniones al respecto.

Como era de esperarse, el clip no pasó desapercibido en X y provocó reacciones de todo tipo por parte de los usuarios, que convirtieron el ida y vuelta en tendencia en cuestión de minutos.

“Es otro sistema, inglés británico...”, “Esa es profe de inglés como yo de chino mandarín”, “Más falso no se conseguía”, “Ahora no me siento tan mal con mi inglés”, fueron algunas de las reacciones que más se vieron entre los comentarios.