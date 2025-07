Les preguntaron si habían sufrido por amor y las respuestas dejaron sin palabras a todos

Un video de LACA stream se volvió tendencia en la red social X porque, en el marco del día mundial del desamor, le preguntaron a diversas personas que encontraron por la calle si alguna vez sufrieron por amor y las respuestas dejaron sin palabras a todos.

La primera respuesta la dio una mujer que se mostró muy indignada por lo que le había pasado. "No me hables del desamor porque tuve una pareja un año y me engañó con mi primo que es pu**. Así que, por favor, no me hables de desamor“, señaló. Ante la pregunta del periodista sobre cómo se enteró de la infidelidad, dijo que fue por el hermano.

Los transeúntes se animaron a hablar frente a la cámara y contar sus intimidades (Foto: Captura video LACA Stream)

El segundo testimonio también causó sorpresa. Un joven contó el desamor que vivió con su exnovia: “Uy, nos estábamos por mudar solos a un departamento allá en zona oeste y me enteré de que me había re cag**o un día antes. Un día antes de mudarnos”.

Luego, una joven reveló que le fueron infiel durante mucho tiempo. “Me enteré de que estaba de novia con otra cuando salía conmigo. Yo salía como hace un año y pico con este pibe”, expresó.

Asimismo, otra mujer dio a conocer una fea situación que vivió con un hombre que estaba conociendo. “Salimos como un mes y medio, me dijo que me quería y a la semana siguiente me ghosteó”, rememoró. Cabe destacar que el término ghostear significa cortar toda comunicación de forma repentina y sin explicación. La persona que ghostea desaparece como un “fantasma” e ignora mensajes, llamadas o cualquier intento de contacto.

Por último, un hombre mayor, fue quien más dejó a todos sin palabras con su declaración. “La verdad que nunca tuve pareja porque yo únicamente voy con pu**s”, aseguró.

El Día Internacional del Mal de Amores es una jornada simbólica que busca visibilizar el impacto emocional que generan las rupturas amorosas (Foto: Captura video LACA Stream)

El Día Internacional del Mal de Amores es una jornada simbólica que se conmemora el 29 de julio y busca visibilizar el impacto emocional que generan las rupturas amorosas, los vínculos fallidos y las heridas sentimentales. A diferencia de fechas como el Día de San Valentín, que celebran el amor romántico, este día propone abrir un espacio para hablar del desamor, del dolor que deja una relación rota y de la importancia de sanar emocionalmente.

El mal de amores no es solo una tristeza pasajera: puede implicar un dolor emocional profundo, sentimientos de vacío, ansiedad, tristeza persistente o la dificultad para cerrar ciclos y soltar vínculos que ya no nos hacen bien. Este día invita a romper con la idea de que sufrir por amor es algo banal o exagerado, y a reconocer que muchas veces las heridas del corazón afectan seriamente nuestra salud mental.

En la era de las apps de citas, el ghosting y las relaciones descartables, muchas personas experimentan desilusiones afectivas más frecuentes y profundas (Foto: Captura video LACA Stream)

En los últimos años, este día cobró mayor relevancia por varios motivos: el crecimiento de la conciencia colectiva sobre la salud emocional, el auge de vínculos fugaces y relaciones descartables en la era digital (con fenómenos como el ghosting), y el rol de las redes sociales como espacio de catarsis y reflexión compartida.

Más allá del dolor, este día tiene un mensaje claro: sanar también es parte de amar. Validar el sufrimiento, hablar sin vergüenza de las rupturas y reconectarse con uno mismo son pasos fundamentales para recuperar la paz interior y construir vínculos más sanos. Incluso, tomarse el mal de amores con humor es fundamental.