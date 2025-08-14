Llamaron al mecánico por una urgencia y cuando abrieron el capot descubrieron una mirada que les cambió el día: “Está asustada”

La jornada en el taller mecánico Royal Auto Service en Estados Unidos transcurría normalmente hasta que un llamado inesperado alteró la calma. Un cliente reportó que se escuchaba un maullido inusual proveniente del motor de su Mercedes Benz. El mecánico se acercó al vehículo con curiosidad, abrió el capot y allí se inició un rescate que conmovió a todos en redes sociales.

“Me dijeron que había una gatita atrapada en el motor de este Mercedes... ¿Podemos encontrarla?”, escribió la cuenta del comercio en el clip de TikTok y mostró cómo fue todo el proceso para sacar a la cachorra que estaba entre los fierros.

La primera inspección visual no arrojó resultados: el motor era un laberinto de mangueras, cables y componentes metálicos y no podían ver dónde se había escondido el felino. El mecánico volvió a inclinarse sobre el motor, esta vez con la linterna de su celular para ver mejor, mientras su perra Tink se acercó a ver que pasaba, lo que añadió un toque de ternura a la escena.

El mecánico no lograba encontrar al animal dentro del motor del auto (Captura: @royaltyautoservice)

El trabajador, con la linterna en mano, exploró meticulosamente cada centímetro. De repente, un pequeño movimiento confirmó la ubicación de la gatita. “¡Oh, estás ahí!”, exclamó el hombre. La cachorra, diminuta y de pelaje gris, se encontraba acurrucada en un espacio increíblemente reducido, casi invisible a simple vista.

El primer intento de rescate fue infructuoso, el mecánico metió la mano en el motor, pero no lograba llegar hasta el animal, que se encontraba en un espacio demasiado pequeño. “Está asustada”, reconoció el dueño de Royal Auto Service y decidió llevar el auto hacia dentro de su negocio para intentar entrar por debajo del capot. Con el coche en el elevador del taller, la perspectiva cambió por completo y allí el mecánico se colocó unos guantes de trabajo rojos y negros para intentar llegar a la gatita, que seguía maullando asustada.

Requirió mucho esfuerzo y precisión poder sacarla de allí (Captura: @royaltyautoservice)

El hombre se estiró con todo su esfuerzo y hasta pidió que lo ayuden sus compañeros bajando un poco más el auto. Finalmente, con una paciencia y destreza notables, logró sujetar a la pequeña criatura. “¡Te tengo!”, gritó, con una sonrisa de triunfo y alivio. La gatita, aún temblorosa, era una bolita de pelo gris con patitas blancas. “¡Oh, sos tan bonita!”, dijo el trabajador mientras la sostenía.

Al sacar a la gatita del motor se sorprendieron con su belleza (Captura: @royaltyautoservice)

En seguida, la perra Tink se acercó para ver de qué se trataba y fue un momento de pura ternura: con su cola moviéndose suavemente, se acercó a la gatita y la olfateó con curiosidad. “No le tengas miedo a Tink”, le dijo el mecánico a la cachorrita. La decisión sobre el futuro de la gatita fue rápida. “Necesitamos una gata en el taller”, afirmó el mecánico y le puso el nombre de Mercedes, en honor al vehículo de donde provino.

El siguiente paso fue llevarla al veterinario. El mecánico la colocó en una caja de cartón y se dirigió hacia una clínica veterinaria cercana. Al llegar, el personal comprobó el buen estado de salud del animal y les confirmó que era una hembra.

Tink y Mercedes se llevaron bien de inmediato (Captura: @royaltyautoservice)

La historia de Mercedes tuvo un final feliz, la gatita regresó al taller y las últimas imágenes del video mostraron a Mercedes y Tink interactuando muy amistosamente, donde la perra olfateaba y movía suavemente con su hocico a la gatita, que se movía con confianza a su alrededor. La pequeña Mercedes estaba lista para comenzar su nueva vida como la mascota oficial del taller y su historia conmovió a todos los que vieron el clip.