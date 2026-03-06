Los beneficios ancestrales de dejar un vaso de agua al lado de la cama todas las noches, según el Feng Shui

A la hora de dormir, muchas personas suelen beber agua y dejar su vaso al lado de la cama. Sin embargo, pocos conocen que este simple acto le trae increíbles beneficios para mantener alineadas todas sus energías. Según el Feng Shui, la hora del descanso es uno de los momentos más importantes del día, ya que es cuando nuestro cuerpo puede soltar todo lo ocurrido en el día y recargar energías para enfrentar nuevos desafíos al día siguiente.

Dentro de esta disciplina, el agua simboliza purificación, movimiento y renovación. Colocar un vaso con agua cerca de la cama se interpreta como una forma de absorber o neutralizar energías densas que puedan acumularse durante el día. La práctica también se asocia a la idea de mantener el equilibrio emocional y mental durante la noche, ayudando a crear un entorno más sereno para dormir.

Muchas personas asocian las burbujas que se forman en el vaso a la mala energa eliminada

¿Cómo se debe ubicar el vaso para potenciar su efecto simbólico?

Para quienes siguen estas tradiciones, no se trata solo de dejar agua al lado de la cama, sino también de prestar atención a algunos detalles que ayudan a mantener la armonía del ambiente.

Para favorecer el descanso : se recomienda colocar el vaso sobre la mesa de luz del lado izquierdo de la cama, un sector que en el Feng Shui está relacionado con la energía receptiva y emocional. El recipiente debe ser transparente y estar limpio.

: se recomienda colocar el vaso sobre la mesa de luz del lado izquierdo de la cama, un sector que en el Feng Shui está relacionado con la energía receptiva y emocional. El recipiente debe ser transparente y estar limpio. Para absorber energías densas : lo ideal es llenar el vaso con agua fresca antes de acostarse y cambiarla cada mañana. En este sistema simbólico, el agua representa la capacidad de limpiar y renovar la energía del espacio.

: lo ideal es llenar el vaso con agua fresca antes de acostarse y cambiarla cada mañana. En este sistema simbólico, el agua representa la capacidad de limpiar y renovar la energía del espacio. Para equilibrar ambientes cargados: algunas personas recurren a este recurso cuando perciben tensión, insomnio o inquietud nocturna, ya que se considera que el agua ayuda a “descargar” el ambiente mientras se duerme.

Monje explica por qué el vaso de agua al lado de la cama ayuda a las energías

Según esta filosofía oriental, el orden del espacio también influye en el descanso. Por ejemplo, se aconseja evitar colocar objetos debajo de la cama, ya que podrían interferir en la circulación de la energía dentro del ambiente. Asimismo, no se recomienda esconder el vaso debajo de la cama ni detrás de puertas, porque el objeto debe permanecer visible para que el flujo energético circule libremente.

Otras prácticas que ayudan a atraer buenas energías a la hora de irse a dormir

Además de colocar un vaso de agua en la mesa de luz, distintas tradiciones relacionadas con el bienestar energético recomiendan incorporar pequeños rituales antes de ir a dormir para favorecer el descanso y equilibrar el ambiente del dormitorio.

Una de las recomendaciones más extendidas es mantener el espacio ordenado y despejado. Según el Feng Shui, el desorden puede bloquear el flujo de energía y generar sensación de inquietud mental. Por eso se aconseja evitar acumular objetos en la mesa de luz, en el piso o debajo de la cama.

Para mantener un buen descanso es importante mantener el ambiente ordenado y ventilado

También es habitual ventilar la habitación antes de acostarse. Abrir las ventanas durante algunos minutos permite renovar el aire y, desde el punto de vista simbólico, ayuda a liberar las energías acumuladas durante el día. Otra práctica muy difundida es encender una vela o utilizar aromas relajantes, como lavanda o sándalo. Estos elementos se asocian con la calma mental y pueden contribuir a crear un ambiente más sereno para dormir.