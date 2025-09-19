Los mejores planes para darle la bienvenida a la primavera en la Ciudad: ferias, conciertos y actividades culturales

Con la llegada de la primavera este domingo, Buenos Aires se prepara para recibir un fin de semana que celebra la estación de las flores y los colores, aunque la lluvia pueda hacer alguna aparición. En este contexto, la ciudad se llena de planes que invitan a disfrutar, desde ferias y muestras de arte hasta recitales y paseos por parques y plazas. La agenda porteña ofrece alternativas para todos los gustos y edades, pensadas para disfrutar solo, en pareja, con amigos o en familia, y descubrir la ciudad con una mirada fresca y primaveral.

En este marco, Buenos Aires se presenta como una opción perfecta para quienes buscan disfrutar del fin de semana sin necesidad de trasladarse lejos. Si bien algunos planes pueden implicar un gasto mayor, especialmente los pensados para grupos o familias, existen múltiples alternativas accesibles. Desde exposiciones gratuitas y ferias al aire libre hasta recitales y espectáculos con entradas a precios moderados, la ciudad ofrece una variada propuesta cultural y de entretenimiento que se adapta a distintos intereses y edades.

Planes culinarios imperdibles este fin de semana

Burger Palusa

Las mejores hamburguesas, música y juegos

Este fin de semana llega una nueva edición de una experiencia que celebra la innovación, la creatividad y la tradición del mundo de las hamburguesas. Más de 35 semifinalistas competirán en la Competencia Federal 2025, mientras que el público podrá disfrutar de las mejores propuestas gastronómicas, además de música en vivo, juegos y charlas. Los menores a partir de 6 años abonan entrada.

Cuándo: sábado 20 y domingo 21, desde las 12 h.

Dónde: Tribuna Plaza (Av. del Libertador 4401, Palermo).

Escenarios porteños que vibran con shows y festivales

Camping BA

Música urbana en vivo al aire libre

Este sábado se celebra la llegada de la primavera con una propuesta gratuita y al aire libre que reúne lo mejor de la música urbana. Habrá un escenario principal con shows en vivo de Vinocio, Cerounno & Vinyltracker, Zell, Marttein x Juana Rozas y Nathy Peluso. Además, el público podrá disfrutar de áreas de descanso y opciones gastronómicas para completar la experiencia.

Cuándo: sábado 20, de 15 a 21 h. Si llueve, pasa para el domingo 21

Dónde: Plaza Benjamín Gould (Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán, Palermo).

La Bomba Fiesta de Primavera

La bomba de Tiempo en el Centro Cultural Konex Rodrigo Nespolo - LA NACION

La clásica propuesta percusiva llega con una edición especial para recibir la primavera. Será una noche a pura energía con el ritual de La Bomba y la participación de Santa Marta, la banda que marca la escena con su cumbia fresca y bailable. Una cita ideal para disfrutar de la música y el baile sin importar el clima, ya que no se suspende por lluvia.

Cuándo: sábado 20, 23:59 h.

Dónde: Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, Balvanera).

Festival de Tango Independiente

Una mirada auténtica e innovadora del tango

Llega la séptima edición de FACAFF, el encuentro más representativo de la escena alternativa del tango. Durante casi un mes, más de 30 agrupaciones se presentarán con propuestas que renuevan y expanden los límites de este género emblemático de la Ciudad, ofreciendo una mirada auténtica e innovadora para disfrutar de su multiplicidad de expresiones.

Cuándo: del 3 al 27 de septiembre.

Dónde: Club Atlético Fernández Fierro (Sánchez de Bustamante 772, Almagro).

Antidomingos en el Recoleta | Florián

Ideal para cerrar el fin de semana primaveral

Florián llega al ciclo con su espectáculo Actos de gentileza, un show íntimo donde combina composiciones propias con versiones de clásicos. La propuesta invita a cerrar el fin de semana en un clima relajado y disfrutar de la música al aire libre en la terraza del Centro Cultural Recoleta. La entrada es gratuita y el acceso es por orden de llegada.

Cuándo: domingo 21, 18 h.

Dónde: Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, Recoleta).

Banda Sinfónica de la Ciudad | Música de películas

Bandas sonoras icónicas: Star Wars, E.T. y Chaplin Nadia Diaz

La Banda Sinfónica de la Ciudad, bajo la dirección de Carlos David Jaimes, presenta un concierto con algunas de las bandas sonoras más icónicas del cine. Desde Star Wars y E.T. de John Williams hasta la entrañable música de las películas mudas de Charles Chaplin, una oportunidad para disfrutar de clásicos cinematográficos en versión sinfónica. La entrada es gratuita, con reserva previa a través de la web de la Usina.

Cuándo: viernes 19, 20 h.

Dónde: Usina del Arte (Av. Caffarena 1, La Boca).

Experiencias artísticas para todos los gustos

Art Masters

Obras maestras del Museo del Prado con realidad virtual

Una propuesta que combina arte, historia e innovación a través de un recorrido sensorial por obras maestras del Museo del Prado. Se podrán apreciar piezas icónicas como Las Meninas de Velázquez, El jardín de las Delicias de El Bosco, El Aquelarre de Goya, Venus y Adonis de Veronese y El Sentido de la Vista de Rubens y Jan Brueghel, todo potenciado con tecnología de realidad virtual.

Cuándo: martes a viernes, de 12 a 20 h; sábados y domingos, de 10 a 20 h.

Dónde: La Rural (Av. Santa Fe y Thames, Palermo).

Nacha Guevara: Aquí estoy

Nacha Guevara, en el armado de su muestra en el Museo Moderno JULIAN BONGIOVANNI

El Museo Moderno inaugura una exposición dedicada a Nacha Guevara, una artista que convirtió su trayectoria en un espacio de experimentación, sensibilidad y rebeldía. La muestra reúne nueve discos fundamentales, registros audiovisuales de sus shows, documentación y retratos que permiten recorrer su legado artístico.

Cuándo: lunes, miércoles, jueves y viernes, de 11 a 19 h; sábados, domingos y feriados, de 11 a 20 h. Inauguración: viernes 19, 18 h.

Dónde: Museo Moderno (Av. San Juan 350, San Telmo).

Los planes deportivos para este finde

Maratón Internacional de Buenos Aires

42K de recorrido por zonas históricas de la Ciudad

Este domingo se corre la gran cita deportiva de la Ciudad con los 42K que convocan a atletas de élite y a corredores aficionados de todas partes. La largada y llegada será en Av. Figueroa Alcorta y Dorrego, con un recorrido que atraviesa zonas verdes, barrios históricos, el centro porteño y distintos puntos turísticos.

Cuándo: domingo 21, 7 h.

Dónde: Av. Figueroa Alcorta y Dorrego, Palermo.

Además de los planes destacados, Buenos Aires ofrece una agenda cultural dinámica y diversa, que incluye desde ferias y espectáculos gratuitos hasta obras de teatro y eventos gastronómicos. Con propuestas pensadas para todos los gustos, lo ideal es mantenerse al tanto de la información actualizada sobre fechas, horarios y precios a través del sitio oficial de turismo porteño, que renueva constantemente sus datos para facilitar la planificación de salidas y experiencias en la ciudad.