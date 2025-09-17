Los ocho ejercicios recomendados para fortalecer los abdominales
Carolina Idiens, personal trainer reconocida en redes sociales, dio sus tips para mantenerse en forma
Los ejercicios físicos son claves para mantener la postura y ganar musculatura. Cada persona busca la forma ideal de poder incorporarlo en su rutina diaria y así disciplinarse en pos de mantenerse activo.
A raíz de ello, la entrenadora Carolina Idiens, de 52 años y oriunda de Estados Unidos, creó ocho ejercicios de pie para fortalecer la zona media o abdominal. Este método creativo no solo mejora esta parte del cuerpo, sino que, también, mejora la postura del cuerpo.
Por medio de su cuenta de Instagram (@carolinescircuit), Idiens destacó por qué hay qué tener en cuenta estos ejercicios: primero explicó que son ideales para las personas que sufren molestias en el cuello o una cervicalgia severa; a su vez, sirven para aquellos que sufren daños en sus discos lumbares.
Los ocho ejercicios recomendados por los especialistas
1) Rotaciones de torso: la experta indicó que se debe partir de una posición con piernas abiertas y rodillas ligeramente flexionadas. El movimiento consiste en rotar el tronco de un lado al otro y mantener la respiración.
2) Rotaciones codo-rodilla: se debe estar de pie y trasladar el peso a una pierna, mientras la otra se extiende despacio, sin hacer un movimiento forzado. Para complementar se debe usar una mancuerna en la mano contraria a la pierna de apoyo.
3) Giros “rusos” de pie: al igual que el anterior, es necesario emplear una mancuerna para acompañar las rotaciones hacia ambos lados, mientras se mantienen las caderas fijas y hacia el frente.
4) Flexiones de tronco: el ejercicio consiste en girar el torso y flexionarlo hacia adelante, mientras se intenta, en lo posible, llevar cada mano al pie contrario con un movimiento en diagonal.
5) Flexión lateral: las manos deben estar detrás de la nunca y los codos abiertos, para profundizar el movimiento. Esta inclinación hará que la zona abdominal trabaje íntegramente, dándole una complejidad ideal a quienes buscan tonificar el bloque medio.
6) Press de hombros: este ejercicio apunta especialmente a la zona core. Se debe mantener el equilibrio sobre una de las piernas, mientras los brazos se estiran hacia arriba. La inestabilidad fuerza al abdomen a trabajar mucho más.
7) Equilibrio con zancada: desde la posición de equilibrio con una rodilla elevada, se realiza una zancada -o salto- hacia atrás mientras se sujeta una mancuerna con ambas manos.
8) Elevación cruzada de piernas: la posición inicial es con los brazos extendidos en cruz, con una elevación de una de las piernas a 90 grados para hacerla coincidir con la mano contraria.
