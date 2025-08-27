Sentarse erguido no es la única opción: tres consejos para mantener una buena postura

“¡Sentate derecho!”: todos oímos esa orden muchas veces. Durante años nos dijeron que una buena postura significa estar erguido, con los hombros hacia atrás y la columna recta como una vara.

Pero puede que eso no sea cierto. Según el doctor Xand van Tulleken, médico y presentador de la BBC, gran parte de lo que creemos saber sobre la postura está desactualizado. De hecho, intentar mantenerse erguido todo el día podría ser más perjudicial que beneficioso, según declaró en Morning Live.

Acá tenés tres sugerencias para mejorar tu postura y, a su vez, cuidar tu espalda.

1. Mantenete en movimiento

Levantar los brazos por encima de la cabeza y mover la cabeza de lado a lado puede liberar la tensión Getty Images

La postura es dinámica, no estática. Lo peor que podés hacer es permanecer inmóvil en la misma posición durante horas, ya sea sentado en un escritorio, tumbado en el sofá o mirando el móvil. El doctor Xand afirma que la clave está en cambiar de postura.

Existen muchas correas correctoras de postura, aparatos ortopédicos para la espalda y sillas que prometen cambiar tu vida, pero “lo único que necesitás es moverte durante el día”. Un almohadón lumbar o una silla ergonómica pueden hacer que sentarse sea más cómodo, y un dispositivo portátil que te recuerde la postura puede animarte a dejar de encorvarte, pero nada de esto sustituye a lo básico: moverse, fortalecer el cuerpo y escuchar lo que te dice. “Podés tener la mejor silla, pero si pasás ocho horas sentado en ella, seguirás teniendo dolor de espalda”.

Xand también advierte que algunos aparatos para la espalda que se comercializan como mejoradores de la postura pueden obligarte a adoptar una posición que limita y restringe tus movimientos, lo cual es justo lo contrario de lo que querés conseguir. Asegurate de levantarte, estirarte y tomar descansos regulares; incluso pequeños cambios pueden restablecer tus músculos, afirma.

2. Desarrolla fuerza, no rigidez

Contrariamente a lo que algunos podrían pensar, la postura perfecta no consiste en mantener un libro en equilibrio sobre la cabeza Getty Images

Una buena postura se consigue con músculos fuertes, pero eso no significa que sea necesario anotarse en el gimnasio o tener ambiciones olímpicas. Xand recomienda realizar ejercicios regulares para fortalecer el core y la espalda.

Movimientos sencillos como levantar los brazos por encima de la cabeza y girar la cabeza de lado a lado “pueden aliviar la tensión y ayudarte a sentirte mejor al instante”. Y explica: “Lo que queremos es que nuestro cuerpo se sostenga por sí mismo”. Los ejercicios como el pilates y el yoga pueden ser una buena forma de estirar el cuerpo y tratar puntos específicos de dolor, afirma.

3. Cambiá tu mentalidad

El estrés puede ser un factor que contribuya a una mala postura y al dolor de espalda Getty Images

La postura no solo tiene que ver con los músculos, sino también con la mentalidad. La forma en que nos sentamos, nos ponemos de pie y nos movemos a menudo refleja el estrés que sentimos por lo que estamos haciendo.

Los hombros encorvados frente al ordenador portátil pueden deberse tanto a los plazos de entrega como a la disposición del escritorio, por lo que es importante reflexionar sobre tu actitud hacia el trabajo o los estudios. “El dolor no solo tiene que ver con los músculos, sino también con lo emocional y lo psicológico”, explica Xand.

Afirma que antes se solía decir a las personas que se centraran en la disposición de su escritorio sin tener en cuenta que el dolor puede ser consecuencia del “estrés, el tiempo que se dedica al trabajo y si se hace ejercicio”. “La altura del asiento es importante, pero también lo son otros factores”, añade.

Por lo tanto, a veces corregir la postura tiene tanto que ver con aliviar la agenda como con estirar la columna vertebral. En algunos casos, una mala postura (no solo el dolor de espalda) puede deberse a una afección médica subyacente, por lo que se recomienda consultar con el médico de cabecera si le preocupa.

Según el Servicio Nacional de Salud británico (NHS), si sufrís de dolor de espalda, debés intentar mantenerte activo, tomar medicamentos antiinflamatorios y realizar algunos ejercicios y estiramientos. Debés acudir al médico si el dolor de espalda no mejora después de tratarlo en casa durante unas semanas o si el dolor empeora con el tiempo.

*Por Yasmin Rufo