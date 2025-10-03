Los planes imperdibles para este fin de semana del 4 y 5 de octubre en Buenos Aires

Con un nuevo fin de semana en puerta, Buenos Aires se convierte en el escenario perfecto para cortar con la rutina sin necesidad de viajar lejos. No hace falta organizar un gran plan para cambiar de aire: la ciudad ofrece desde ferias y recitales hasta muestras culturales y paseos al aire libre que invitan a descubrir nuevas experiencias o reencontrarse con rincones ya conocidos. La agenda porteña se despliega con propuestas variadas y accesibles, que van desde actividades gratuitas hasta planes gastronómicos y culturales, pensados para todas las edades y momentos, ya sea en familia, con amigos, en pareja o incluso en soledad.

En este sentido, Buenos Aires se consolida como una opción ideal para quienes buscan aprovechar el fin de semana sin necesidad de salir de la ciudad. Si bien algunas actividades pueden implicar un gasto mayor, especialmente en el caso de planes orientados a grupos o familias, también existe una amplia gama de alternativas económicas y accesibles. La propuesta abarca desde ferias y recorridos gratuitos al aire libre hasta espectáculos con entradas a precios moderados, lo que conforma una agenda cultural diversa que logra adaptarse a distintos gustos y presupuestos.

Festival de la Milanesa

Más de 35 puestos con milanesas de todos los estilos

Este fin de semana, el Hipódromo de Palermo se llenará de aroma y sabor con el Festival de la Milanesa, un evento imperdible. Con 35 puestos y food trucks, se podrán degustar milanesas de toda clase: desde las clásicas de bodegón hasta versiones de alta cocina, al plato o en sándwich. Habrá opciones con entraña, peceto, matambre, tapa de asado, bife de chorizo, ojo de bife, con hueso, carnes maceradas, ahumadas, a caballo, con cebolla caramelizada y mucho más.

Cuándo: sábado 4 y domingo 5, de 12 a 20 h.

Dónde: Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador 4001, Palermo).

Sabor a Buenos Aires

Platos y postres a precios promocionales en Parque Thays

Este fin de semana llega la cuarta edición de Sabor a Buenos Aires, la feria que reúne lo mejor de la gastronomía porteña. Habrá platos a precios promocionales: cafés a $3500, helados a $4000 y propuestas de restaurantes, parrillas, pizzerías y hamburgueserías desde $8000. Además, música en vivo y DJ set al atardecer completan un plan ideal para disfrutar de la comida y el buen ambiente en pleno Palermo. La entrada es libre y gratuita; el evento se suspende por mal tiempo.

Cuándo: sábado 4, de 11 a 21:30 h; domingo 5, de 11 a 21 h

Dónde: Parque Thays (Av. del Libertador 2048, Palermo).

Feria Leer y Comer

Food trucks, música en vivo y propuestas para toda la familia

Este fin de semana, Chacarita se llenará de sabor y cultura con la Feria Leer y Comer. Se trata de una opción ideal para disfrutar de una gran variedad de food trucks, charlas temáticas, presentaciones de libros, música en vivo, talleres, juegos y experiencias para chicos.

Cuándo: sábado 4 y domingo 5

Dónde: Concepción Arenal y Warnes, Chacarita.

Semana Negra BA

Una cita imperdible para los amantes del suspenso y la intriga

Del miércoles 1 al sábado 4, la ciudad se convierte en el escenario del mega encuentro del género policial. La programación incluye charlas, conferencias, talleres, clases magistrales y seminarios en distintas sedes, como la Casa de la Cultura, el Centro Cultural de España en Buenos Aires y la Librería del Fondo Cultura Económica, con la participación de los autores más relevantes del género. Una oportunidad imperdible para los amantes del thriller y la literatura policial.

Cuándo: del miércoles 1 al sábado 4

Dónde: distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, CABA.

Show de Luck Ra

Luck Ra se presentará en Vélez Mauro V. Rizzi

Este sábado, Luck Ra se prepara para uno de los desafíos más grandes de su carrera: llenar el Estadio José Amalfitani en Liniers. En el marco de su Nieve Tour 2025, el artista ofrecerá un show a pura energía, fusionando cuarteto, trap y música urbana. Con un setlist de éxitos, visuales impactantes, coreografías y un espectáculo de luces, promete hacer vibrar a todo el estadio.

Cuándo: sábado 4, 21 h

Dónde: Estadio José Amalfitani – Vélez Sarsfield (Av. Juan Bautista Justo 9200, Liniers).

María Elena Walsh Sinfónico

Las canciones de siempre en versión orquestal y renovada

Este domingo, la Usina del Arte será el escenario de un concierto que celebra a María Elena Walsh con música, emoción y recuerdos. La cantante Katie Viqueira, acompañada de su trío y la Orquesta Sinfónica Aeropuertos Argentina, reimaginará el universo poético y musical de la artista, ya que presentará arreglos únicos que harán brillar sus canciones clásicas en versión sinfónica. Un plan ideal para disfrutar en familia.

Cuándo: domingo 5, 17:30 h

Dónde: Usina del Arte (Av. Caffarena 1, La Boca).

Festival Internacional de Cine de la UBA

Entrada libre y gratuita durante toda la semana

Del 1 al 8 de octubre, la Ciudad de Buenos Aires será sede del FIC.UBA, un encuentro con entrada libre y gratuita que propone una programación diversa y atractiva. El festival incluirá competencias de largometrajes internacionales, cortometrajes iberoamericanos y cortometrajes de la UBA, además de retrospectivas y homenajes a destacados cineastas. Una oportunidad imperdible para los amantes del cine y la cultura.

Cuándo: del 1 al 8 de octubre

Dónde: distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, CABA.

Festival Internacional de Cine Documental Musical de Argentina

Una propuesta única que une cine y música

Del jueves 2 al domingo 5, el Centro Cultural Borges será el escenario del Festival Escenario, un encuentro que combina cine y música en su sexta edición. Este año, la programación se centra en el hip hop y ofrece un recorrido por las películas nacionales más destacadas del género, con Francia como país invitado. La entrada es libre y gratuita; consultá la programación para no perderte ninguna proyección.

Cuándo: del jueves 2 al domingo 5

Dónde: Centro Cultural Borges (Viamonte 525, San Nicolás).

Show de Airbag

Una noche esperada en el estadio más grande del país

Después de agotar dos noches consecutivas, Airbag vuelve al emblemático Estadio Mâs Monumental con una tercera fecha. El domingo 5 de octubre, los hermanos Sardelli ofrecerán un show lleno de energía y una conexión única con el público, con la presentación de su nuevo disco El club de la pelea y un repaso por los hits que marcaron su trayectoria.

Cuándo: domingo 5, 20 h

Dónde: Estadio Mâs Monumental (Av. Pres. Figueroa Alcorta 7597, Belgrano).

100 horas de Astronomía

Espectáculos inmersivos, visitas guiadas y charlas Gentileza: IPS Prensa

Del jueves 2 al domingo 5, el Planetario Galileo Galilei se sumará a las 100 Horas de Astronomía, una celebración mundial que busca acercar la ciencia del cielo a la comunidad. Designado como nodo regional de América Latina, el Planetario ofrecerá más de diez actividades organizadas en tres ejes: espectáculos inmersivos en el domo, visitas guiadas y contenidos digitales. Consultá la agenda para conocer todas las propuestas.

Cuándo: del jueves 2 al domingo 5

Dónde: Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Belisario Roldán, Palermo).

Feria del Botánico

Entrada gratuita y sin inscripción previa

Este fin de semana, el Jardín Botánico te invita a su Feria del Botánico, un espacio ideal para los amantes de las plantas y la jardinería. Podrás encontrar las más lindas plantas, sustratos, insumos de jardinería y mucho más, todo en un entorno único de la Ciudad. La entrada es gratuita y no requiere inscripción previa; lo recaudado se reinvertirá en el Botánico.

Cuándo: sábado 4 y domingo 5, de 10 a 17:30 h

Dónde: Jardín Botánico (Av. Santa Fe 3951, Palermo).

Estos son solo algunos de los planes disponibles en Buenos Aires, puesto que la ciudad continúa destacándose por su agenda cultural diversa y dinámica, que abarca desde ferias y actividades gratuitas hasta obras de teatro y experiencias gastronómicas. Con opciones pensadas para todos los gustos, lo mejor es mantenerse actualizado sobre fechas, horarios y costos a través del sitio oficial de turismo de la ciudad, donde la información se renueva constantemente.