Máxima Zorreguieta sorprendió a todos con un look “fuera del protocolo” durante una actividad

Si bien es reina consorte de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta se caracteriza por ser una de las integrantes de la realeza que con más frecuencia quebranta los protocolos. Aunque siempre mantiene las formas, si la situación lo amerita, no duda en involucrarse de lleno en las actividades de las que participa. Eso puede implicar desde jugar al bingo, hasta ser ayudante de cocina y... ¿por qué no? Bailar sobre un escenario. Esta semana la monarca nacida en la argentina recorrió un centro de rescate de alimentos que la obligó a “modificar” su outfit, peroro sin perder el glamour: tuvo que ponerse una cofia sobre la cabeza, un chaleco amarillo y guantes de látex.

A lo largo de los años la reina se ocupó de dejar en claro que no es una mera espectadora, al contrario, no tiene inconvenientes en poner manos a la obra e interiorizarse en diversas propuestas como el bordado, el tratamiento de alimentos en la cocina o el armado de arreglos florales. El martes 11 de febrero Zorreguieta estuvo en la localidad de Diemen, dentro de Holanda Septentrional, para visitar el Centro de Rescate de Alimentos de Instock Market, un mayorista de hostelería, y no dudó en involucrarse de lleno en la propuesta del día.

La reina Máxima visitó el Centro de Rescate de Alimentos de Instock Market. (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Según explicó la casa Orange - Nassau, la empresa “pretende dar a los flujos de alimentos residuales, que surgen de excedentes o defectos cosméticos, un nuevo uso lo más adecuado posible”. La reina no solo mantuvo conversaciones y debates sobre el trabajo que se realiza en el lugar, sino que además recorrió las instalaciones.

En un video que compartió la cuenta de Instagram del sitio especializado Blauw Bloed (EO) se pudo ver que, como medida de seguridad e higiene, la reina se cubrió el cabello con una cofia blanca, se puso guantes de látex celestes y usó un chaleco amarillo. Mientras las cámaras la seguían, Zorreguieta escuchó atentamente las explicaciones sobre el tratamiento que le daban en el lugar a los alimentos y hasta se animó a manipularlos con las manos.

Máxima recorrió las instalaciones y usó cofia, chaleco y guantes (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Debajo del equipo de seguridad, la reina lució un look muy elegante y sofisticado. Llevó un vestido de manga larga color beige con un cinturón ancho y lo combinó con un tapado marrón largo con botones. Agregó sus clásicas botas altas de tacón color nude de Gianvito Rossi y una cartera a tono de Marina Raphael colgada en el hombro. Estas dos piezas son de sus favoritas esta temporada, puesto que las usó más de una vez en lo que va del año.

Unas horas antes de realizar esta actividad, la reina Máxima estuvo en Ámsterdam para participar de la conferencia Clicks & Issues: Young and Online (Clics y problemas: Jóvenes y en línea) organizada por UNICEF Países Bajos, la fundación MIND Us y la ciudad de Ámsterdam en el marco del Día de Internet Segura. Se trató de una jornada en la que se debatió sobre el tiempo que pasan los niños y los jóvenes en Internet y las consecuencias que puede tener el uso en exceso de las redes sociales.

Para el día de actividades, la reina usó un vestido largo color beige con un tapado (Foto: Instagram @instockmarket.nl)

Zorreguieta no solo participó en calidad de presidenta honoraria de la Fundación MIND Us, sino también como madre. Según replicó el sitio Het Laatste Nieuws (HLN) durante la charla, la monarca contó que su hija menor, la princesa Ariane, tiene problemas de visión debido al “tiempo que pasa frente a la pantalla”.

A partir de esto, indicaron que una portavoz del Servicio Nacional de Información detalló que la joven de 17 años tiene dificultades para enfocar correctamente los ojos. Esto afecta su visión, puesto que es un problema que puede generar fatiga ocular, dolores de cabeza y malestar a la hora de leer o utilizar dispositivos electrónicos. La reina decidió compartir el problema de salud de su hija para concientizar sobre las consecuencias que puede tener la alta exposición a las pantallas, puesto que ella misma lo experimentó dentro de su familia.