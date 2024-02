escuchar

Un padre que revisaba el monitor para saber cómo había dormido su hijo, apenas un bebé, se llevó el susto de su vida. Es que, al prestar atención, notó algo que lo aterrorizó: durante apenas unos segundos, un brazo apareció en la imagen y recorrió la silueta del pequeño, que siguió durmiendo como si nada pasara.

Esta terrorífica situación le sucedió el 5 de febrero a William Grave, quien seguía a través de la cámara cómo estaba su hijo Xander, de nueve meses. Eran las 6:50 AM y todo Sheffield -en Inglaterra- dormía. Pero lo que vio este padre hizo que cualquier sueño se transformara en pesadilla.

“Esto pasó la primera noche en que se instaló el monitor para bebés, ya que era la primera vez que mi pequeño pasaba una noche solo en su habitación. Como padre, lo único que uno quiere es asegurarse de que haya dormido bien por la noche, por eso revisé la aplicación por la mañana”, dijo. ¿Qué descubrió? “Noté que había algo de actividad a las 6.50 AM. pero nosotros no entramos a su habitación hasta las 8.24 AM porque no se despertó hasta entonces. En el video vi un brazo metiendo la mano en la cuna y parecía que iba a levantar su chupete”, subrayó al medio inglés Ladbible.

Lo que siguió a continuación fueron hipótesis. “Estaba buscando una explicación lógica detrás de esto [el brazo en la cuna] y molesté a mi esposa todo el día, diciéndole que había sido ella. Sin embargo, ella misma vio las imágenes y el brazo no tenía su pulsera Pandora, así que supimos que no era ella”, continuó el hombre.

¿De quién era el brazo fantasma?

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Grave vive una situación de este tipo. En sus 19 años como propietario de la vivienda, ya sufrió experiencias paranormales de este tipo. Por esa razón, hasta escribió un libro llamado “La dama del ventanal”. Ahí, afirma que sintió -o vio- al menos cinco veces distintas a una mujer fantasmal.

“Cuando mi esposa y yo tuvimos nuestra primera cita, vio a esta señora en mi casa; y mi hermano, mi amigo del trabajo y otro de la escuela también la vieron y todos la describieron exactamente igual. Entonces ,el brazo en el catre podría haber pertenecido potencialmente a esta mujer”, argumentó y agregó: “También sería interesante pensar que era un familiar que ha fallecido cuidando a nuestro hijo”.

Pero, ¿quién sería esta mujer paranormal? “Perdí a mi madre en mayo pasado a causa del cáncer y desde entonces escribí un libro sobre nuestra casa embrujada y todas las ganancias se destinaron a Cavendish Cancer Care en Sheffield, quien cuidó a mi mamá”, cerró el hombre para especular que, quizás, la dama sobre la cuna se tratara de su madre.

