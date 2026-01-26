Montevideo es la ciudad con el costo de vida más alto de Sudamérica y le sigue Buenos Aires: cuál es el top ten

Numbeo, la base de datos colaborativa más grande del mundo sobre costos de vida, calidad de vida, y otros índices socioeconómicos en ciudades y países, publicó su índice anual de costo de vida. Montevideo se posiciona como la ciudad con el costo de vida más alto de Sudamérica y se coloca en el puesto número 87 a nivel mundial.

Según el índice, los costos mensuales estimados para una sola persona en Montevideo, sin incluir el alquiler, ascienden a $ 39.255. En comparación con Nueva York, una de las ciudades con el costo de vida más alto del mundo, Montevideo es un 39,9% más barata.

Según Numbeo, Numbeo, Montevideo se posiciona como la ciudad con el costo de vida más alto de Sudamérica

Numbeo, la base de datos colaborativa más grande del mundo sobre costos de vida, calidad de vida, y otros índices socioeconómicos en ciudades y países, publicó su índice anual de costo de vida. Montevideo se posiciona como la ciudad con el costo de vida más alto de Sudamérica y se coloca en el puesto número 87 a nivel mundial.

Según el índice, los costos mensuales estimados para una sola persona en Montevideo, sin incluir el alquiler, ascienden a $ 39.255. En comparación con Nueva York, una de las ciudades con el costo de vida más alto del mundo, Montevideo es un 39,9% más barata.

Con 57,2 puntos sobre el costo de vida, Montevideo encabeza el ranking en Sudamérica. Le siguen Buenos Aires (Argentina) con 48,8 puntos y Caracas (Venezuela) con 43,5.

Las ciudades con el costo de vida más alto del mundo en 2026

Zurich, Suiza – 118.5

Ginebra, Suiza – 116.5

Basilea, Suiza – 112.4

Lausana, Suiza – 111.5

Lugano, Suiza – 110.1

Berna, Suiza – 110.0

Nueva York, EE. UU. – 100.0

Reikiavik, Islandia – 98.9

Honolulu, EE. UU. – 98.2

San Francisco, EE. UU. – 97.6

Como dato relevante, las seis primeras ciudades del ranking están en el mismo país: Suiza. Esto refleja los altos precios de bienes y servicios en ese territorio.

Nueva York sirve como punto de referencia (índice 100), por eso aparece en el índice aunque su valor sea menor que algunas ciudades suizas más caras.