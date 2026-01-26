Montevideo es la ciudad con el costo de vida más alto de Sudamérica y le sigue Buenos Aires: cuál es el top ten
El índice anual de Numbeo analiza costos de restaurantes, alimentos y poder adquisitivo local
- 2 minutos de lectura'
Numbeo, la base de datos colaborativa más grande del mundo sobre costos de vida, calidad de vida, y otros índices socioeconómicos en ciudades y países, publicó su índice anual de costo de vida. Montevideo se posiciona como la ciudad con el costo de vida más alto de Sudamérica y se coloca en el puesto número 87 a nivel mundial.
Según el índice, los costos mensuales estimados para una sola persona en Montevideo, sin incluir el alquiler, ascienden a $ 39.255. En comparación con Nueva York, una de las ciudades con el costo de vida más alto del mundo, Montevideo es un 39,9% más barata.
Con 57,2 puntos sobre el costo de vida, Montevideo encabeza el ranking en Sudamérica. Le siguen Buenos Aires (Argentina) con 48,8 puntos y Caracas (Venezuela) con 43,5.
Las ciudades con el costo de vida más alto del mundo en 2026
- Zurich, Suiza – 118.5
- Ginebra, Suiza – 116.5
- Basilea, Suiza – 112.4
- Lausana, Suiza – 111.5
- Lugano, Suiza – 110.1
- Berna, Suiza – 110.0
- Nueva York, EE. UU. – 100.0
- Reikiavik, Islandia – 98.9
- Honolulu, EE. UU. – 98.2
- San Francisco, EE. UU. – 97.6
Como dato relevante, las seis primeras ciudades del ranking están en el mismo país: Suiza. Esto refleja los altos precios de bienes y servicios en ese territorio.
Nueva York sirve como punto de referencia (índice 100), por eso aparece en el índice aunque su valor sea menor que algunas ciudades suizas más caras.
