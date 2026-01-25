Ni gel ni postizas: así es la nueva tendencia en uñas que fue furor en los Globo de Oro y llegó para quedarse

Los premios Golden Globe 2026 tuvieron lugar el 11 de enero y, además de los galardonados y sus atuendos sofisticados, un detalle se llevó la atención de todo el mundo, en particular de las mujeres, quienes optaron por utilizar uñas simples, sin gel ni largas. Una tendencia que parece ir en aumento. Entérate de cómo las lucieron para que vos también las repliques.

“La moda va y viene”, diría una persona de edad avanzada y que ya cursó por diferentes estilos de vestir y de mostrar lo lindo del cuerpo humano que, más allá de la vestimenta, el corte y los accesorios, incluye a las uñas, un atractivo y modo de expresión cultural.

Jessie Buckley fue una de las estrellas que lució uñas princesa en los Golden Globe 2026 (Fuente: Instagram/@thejessiebuckley)

Esto es algo que tuvieron en claro Jennifer Lawrence, Elle Fanning o Amanda Seyfried, que asistieron a la gala con las uñas cortas y esmaltadas con colores claros y poco llamativos, correspondientes a los vestidos que portaron. Eso fue una señal de que habrían quedado atrás las postizas largas, el gel o los patrones coloridos con bijouterie adheridas.

El estilo de llevar las uñas de manera clásica se lo conoce como “princesa” y puede parecer sobrio, pero fue común durante décadas hasta que se popularizaron las extensiones con terminaciones puntiagudas.

Las uñas princesa o Princess Nails, destacan por ser minimalistas y pasar desapercibidas, con el propósito de que no desentonen en el conjunto de vestimenta completo. Su característica básica es el tamaño, pero que también están limadas y detentan sofisticación.

Elle Fanning con las uñas simples y de modo natural para los Golden Globe 2026 (Fuente: Instagram/@ellefanning)

Históricamente, reflejaron las reglas de la corona británica adaptadas a las tendencias actuales. Se caracterizan por su estética romántica y femenina. Son muy cortas, casi al ras del dedo, y se llevan en forma ovalada o cuadrada. No incluyen brillos ni diseños despampanantes, ya que buscan mantener una apariencia natural.

Amanda Seyfried con sus uñas princesa en tono blanco igual que su vestido (Fuente: Instagram/@mingey)

Este uso surgió con la reina Isabel II y lo siguió Diana Spencer (Lady Di). Más tarde lo replicó Kate Middleton. Se trata de un proceso de estética menos engorroso y que requiere una escasa aplicación de productos químicos en una zona sensible de la mano. Además, es económico y requiere un tiempo reducido para arreglarlas en el salón.

En 2025, Victoria Beckham fue una de las primeras que se animó a lucir uñas princesa rosa pastel en las redes sociales. Fue clara con las fotos que añadió a su Instagram: vinieron para quedarse. Y así fue, pocos meses más tarde en los Golden Globe las estrellas de Hollywood adoptaron esta moda antigua y la volvieron una tendencia en donde “menos es más”.

Victoria Beckham con las uñas princesa en 2025 (Fuente: Instagram/@Victoria Beckham)

Según destacó la revista Vogue México, este estilo le permite a la mujer combinar cualquier tipo de ropa, desde un traje sastre, pasando por unos jeans vintage, hasta un vestido de novia. “Las uñas de princesa se inclinan por una estética suave y glamurosa, con tonos de rosas pálidos, brillos y sutiles cromados. Son bonitas y siempre un poco delicadas: como un cuento de hadas moderno con manicura”, destacó una manicura especialista acerca de este furor.

El proceso para lograr uñas princesa

No obstante, aquellas que poseen en sus casas un esmalte delicado, en tonos pasteles, pueden realizarlo ellas mismas. Solo hace falta limar bien y añadir dos capas de esmaltado. Esto proporciona delicadeza, elegancia y transmite limpieza.