¿No sabés chiflar? Con este tutorial vas a aprender

El chiflido es un sonido que se emite con una técnica particular. Esta habilidad útil, que se utiliza en recitales, partidos de fútbol o para dar señales a la distancia, requiere de un movimiento específico con los dedos, que obligan a empujar hacia atrás la lengua y así emitir el chirrido.

A pesar de lo que se cree sencillo de realizar, chiflar requiere de una serie de pasos específicos: el primero es llevarse el dedo índice y el del medio, de cada mano, a la boca, formando una “V”; acto seguido, el labio deberá recubrir todo el arco superior de la boca.

Chiflar o silbar es una técnica específica para comunicarse

Por último, la lengua debe ir hacia atrás, como si se tomara impulso, lo que generará el espacio necesario para soplar y que el sonido sea agudo y llamativo. Si seguís el paso a paso y no lo lográs, el consejo es no darse por vencido y volver a intentarlo cuantas veces sea necesario hasta lograrlo. Una vez que le agarrás la mano, solo es cuestión de perfeccionarlo para que salga cada vez más fuerte.

Pero el chiflido no es lo único que se le dificulta a muchos. También existen quienes quisieran poder silbar su canción favorita o llamar a su mascota como lo hace la gran mayoría. Aunque el silbido parece ser algo más sencillo de lograr, requiere de su propia técnica. Seguí este paso a paso:

El silbido también requiere su técnica

Fruncí los labios y formá una pequeña abertura circular (como si fueras a dar un beso o al decir “tú”), luego estíralos ligeramente hacia adelante sin apoyarlos en los dientes y si están secos, lámelos antes de soplar para producir las notas.

Enroscá ligeramente la lengua mientras curvas los bordes hacia arriba; al empezar a silbar usa esa forma (apoyá la lengua contra la fila inferior de dientes si eres principiante) y luego aprendé a cambiarla para producir distintas notas.

Soplá suavemente aire sobre la lengua y a través de los labios, ajustá la forma de ambos hasta producir una nota clara; no soples fuerte al principio, humedécete los labios si se secan, observá la posición exacta cuando la consigas y practicá al sostener y aumentar gradualmente la intensidad.

Para controlar el tono de tu silbido en un solo movimiento, ajustá el espacio interno de tu boca: deslizá la lengua hacia adelante, apretá los labios y levantá ligeramente la cabeza para alcanzar notas agudas, mientras que para las graves, baja la lengua, la mandíbula y la barbilla para ampliar la cavidad bucal, asegurándote siempre de no pegar demasiado la lengua al paladar para evitar el siseo.