Para qué sirven los dos agujeros de los enchufes

¿Te preguntaste para qué sirven los agujeros que tienen los enchufes en las puntas? Quizá alguna vez pasó por tu mente pero le diste poca importancia o quizá sí te interesa y por eso te encontrás leyendo esta nota. En Tech Bit explicaron para qué sirven estos orificios y la importancia que tienen.

Para esto sirven los orificios de los enchufes

Los enchufes que tienen dos orificios son del tipo A. Para saber por qué son así, debemos viajar al año 1904, cuando Harvey Hubbell II patentó el primer enchufe eléctrico desmontable. Este enchufe contaba con dos muescas en sus puntas, los cuales se alineaban de manera correcta a las protuberancias de los enchufes eléctricos y se mantenían en su lugar.

Los enchufes tipo A son utilizados, principalmente, en América del Norte Canva

Con el tiempo, dichas muescas fueron reemplazadas por dos orificios, los cuales funcionaban de igual forma para sujetar las clavijas y evitar que estas se desconectaran por accidente. Con ello se evitan los cortes bruscos de energía en el aparato y estos ya no sufren daños.

Aunque este fue el primer uso y uno de los más importantes en la actualidad, posteriormente adquirió nuevas funciones tanto para fabricantes como para usuarios. Algunos de ellos son:

Ayudar al fabricante a asegurar la clavija para evitar que se muevan mientras colocan el plástico que las acompaña.

para evitar que se muevan mientras colocan el plástico que las acompaña. Colocar mensajes de advertencia para que los consumidores las tomen en cuenta.

para que los consumidores las tomen en cuenta. Garantizar el sellado de fábrica .

. Conectar directamente el enchufe sin usar tomacorriente .

. Colocar una candado para evitar que otras personas usen tus dispositivos.

En Argentina se utiliza el enchufe tipo I Canva

Los enchufes del tipo A son usados regularmente en países como México, Canadá, Japón y Estados Unidos.

Por Paloma Vega