Por qué se pega la cáscara del huevo duro y cómo hacer para evitarlo, según la nutricionista Daniela Lopilato

El huevo es un superalimento que está en la mayoría de los hogares. Sus propiedades y vitaminas lo convierten en un aliado para quienes buscan reforzar su alimentación saludable. A la hora de cocinarlos, existen muchas maneras y una de ellas es la más tradicional: hervirlo hasta que su contenido se solidifique.

Cómo hacer un huevo duro perfecto

Con una cocción aproximada de 13 minutos, el huevo duro es tan versátil que puede ser parte de una colación mañanera o también formar parte de una guarnición. En su preparación, existen algunos tips importantes como despegar la cáscara y que esta no quede impregnada a la clara que recubre a la yema.

Daniela Lopilato explicó la mejor técnica para hacer un huevo duro

Para saber cómo se despega la cáscara de manera correcta, la nutricionista Daniela Lopilato, en su cuenta de Instagram, armó una encuesta que derivó en una explicación pormenorizada del caso.

“¿Por qué crees que se pega la cáscara?“, lanzó como disparador. La opción más elegida por los usuarios fue una mala cocción del alimento. Ante el error generalizado, la experta indicó que el desperfecto se da cuando el alimento está muy fresco.

La nutricionista dio tips de qué tipo de huevos son los ideales para luego poder hervirlos

Al analizar el caso desde una vista profesional, Lopilato marcó tres puntos a tener en cuenta cuando el huevo está muy fresco: su membrana interna está muy pegada; la clara está más ácida y no hay cámara de aire. “Por eso, al pelarlo, se lleva pedazos de clara”, subrayó.

Otro punto que remarcó es que los huevos frescos son mejores para comer, pero peores para hervir, por ende recomendó que para un huevo duro perfecto conviene que el alimento esté entre cinco a siete días de guardado.

Los tips para pelar de manera fácil un huevo duro

Usar huevos no tan frescos.

Ponerlos en agua ya hirviendo.

Cocinar 9-10 minutos.

Pasarlos -cuando termina el tiempo de cocción- a un agua con hielo o bien fría .

. Pelarlos desde la base (parte ancha).

¿Cuáles son los beneficios de incluir huevo en la dieta diaria?

Consumir huevo es uno de los hábitos alimenticios más recomendados por especialistas en la salud. Al ser una fuente de proteínas y nutrientes claves como la vitamina A, D, ácido fólico, fósforo, este alimento es uno de los más consumidos por su gran cantidad de beneficios.