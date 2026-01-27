Por qué se pega la cáscara del huevo duro y cómo hacer para evitarlo, según la nutricionista Daniela Lopilato
La experta dio varios tips para poder consumir este superalimento de manera correcta; qué tener en cuenta
- 3 minutos de lectura'
El huevo es un superalimento que está en la mayoría de los hogares. Sus propiedades y vitaminas lo convierten en un aliado para quienes buscan reforzar su alimentación saludable. A la hora de cocinarlos, existen muchas maneras y una de ellas es la más tradicional: hervirlo hasta que su contenido se solidifique.
Con una cocción aproximada de 13 minutos, el huevo duro es tan versátil que puede ser parte de una colación mañanera o también formar parte de una guarnición. En su preparación, existen algunos tips importantes como despegar la cáscara y que esta no quede impregnada a la clara que recubre a la yema.
Para saber cómo se despega la cáscara de manera correcta, la nutricionista Daniela Lopilato, en su cuenta de Instagram, armó una encuesta que derivó en una explicación pormenorizada del caso.
“¿Por qué crees que se pega la cáscara?“, lanzó como disparador. La opción más elegida por los usuarios fue una mala cocción del alimento. Ante el error generalizado, la experta indicó que el desperfecto se da cuando el alimento está muy fresco.
Al analizar el caso desde una vista profesional, Lopilato marcó tres puntos a tener en cuenta cuando el huevo está muy fresco: su membrana interna está muy pegada; la clara está más ácida y no hay cámara de aire. “Por eso, al pelarlo, se lleva pedazos de clara”, subrayó.
Otro punto que remarcó es que los huevos frescos son mejores para comer, pero peores para hervir, por ende recomendó que para un huevo duro perfecto conviene que el alimento esté entre cinco a siete días de guardado.
Los tips para pelar de manera fácil un huevo duro
- Usar huevos no tan frescos.
- Ponerlos en agua ya hirviendo.
- Cocinar 9-10 minutos.
- Pasarlos -cuando termina el tiempo de cocción- a un agua con hielo o bien fría.
- Pelarlos desde la base (parte ancha).
¿Cuáles son los beneficios de incluir huevo en la dieta diaria?
Consumir huevo es uno de los hábitos alimenticios más recomendados por especialistas en la salud. Al ser una fuente de proteínas y nutrientes claves como la vitamina A, D, ácido fólico, fósforo, este alimento es uno de los más consumidos por su gran cantidad de beneficios.
- Ayuda a controlar el apetito: gracias a su alto contenido en proteínas, el huevo genera mayor saciedad. Esto puede ser útil en dietas de control de peso o en personas que buscan evitar el picoteo entre comidas.
- Mejora la salud cerebral: la colina -nutriente ideal para el funcionamiento de la memoria-, presente sobre todo en la yema, es un nutriente esencial para el desarrollo y funcionamiento del cerebro.
- Contribuye a una piel y cabello saludables: las vitaminas y minerales presentes en el huevo, como la biotina, el zinc y el selenio, son fundamentales para mantener una piel sana y un cabello fuerte.
- Fortalece el sistema inmunológico: contiene antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que también protegen los ojos frente al daño de la luz azul, y vitamina D, que es clave para el funcionamiento inmunológico del cuerpo.
Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Otras noticias de Alimentación
“Un imbatible”. Un especialista reveló cuál es el carbohidrato más fácil de digerir y que pocos incorporan a su dieta diaria
Ayuda alimenticia. Dónde entregan comida gratis en Nueva York en la semana del 26 al 29 de enero de 2026
Las sedes. Dónde entregan comida gratis en Texas en la semana del 26 al 29 de enero de 2026
- 1
El Gobierno anunció un “récord de inadmisiones y expulsiones” de extranjeros en los últimos dos meses
- 2
Un “arrepentido” en el caso del dólar blue ampliará su declaración y señalará a la “punta de la pirámide”
- 3
Milei, Techint y la tercera batalla de Davos
- 4
El mal momento de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia: “El corazón roto en mil pedazos”