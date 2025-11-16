Para qué sirve agregar vinagre a la olla donde se hierven las lentejas

Las lentejas son uno de los platos más populares dentro de la cocina. Se cocinan en distintos platos elaborados y las virtudes de estas leguminosas van más allá de su gran sabor, ya que esta legumbre aporta una notable cantidad de hierro y múltiples beneficios nutricionales, que conquistan tanto a adultos como a niños. Sin embargo, los especialistas en nutrición aconsejan incorporar un ingrediente específico durante su preparación.

El hierro es un mineral imprescindible para mantener el organismo en buen estado, aunque existen diferentes tipos y no todos se asimilan igual. En el caso de las lentejas, su absorción es más limitada, por lo que conviene darle una pequeña ayuda. Por esta razón, nutricionistas sugieren agregar un toque de vinagre al cocinarlas.

De acuerdo con los expertos, incorporar una fuente de vitamina C contribuye a mejorar la absorción del hierro presente en las legumbres. Esta puede añadirse mediante vinagre, tomate, pimiento o incluso con un chorrito de jugo de naranja. Con este simple paso, no solo se realza el sabor del plato, sino que también se facilita la descomposición de anti-nutrientes como el ácido oxálico o el ácido fítico.

Al disminuir estos compuestos, se optimiza la digestión de las lentejas y se permite que el cuerpo aproveche mejor sus nutrientes principales. Además, se consigue reducir aún más su ya bajo índice glucémico, algo especialmente útil para quienes tienen diabetes o desean mantener controlados sus niveles de azúcar en sangre.

Las lentejas pueden utilizarse en una infinidad de preparaciones (Foto: Freepik)

Los beneficios de comer lentejas para el organismo

Las lentejas aportan numerosos beneficios al cuerpo y se consideran uno de los alimentos más completos dentro de la dieta. Son una excelente fuente de hierro, un mineral imprescindible para mantener los niveles de energía y prevenir la anemia. Además, contienen una gran cantidad de proteínas vegetales, lo que las convierte en una alternativa ideal para quienes buscan reducir el consumo de carne sin descuidar la reparación y el mantenimiento de los tejidos.

Otro de sus puntos fuertes es su elevado aporte de fibra, que mejora notablemente la digestión, evita el estreñimiento y proporciona mayor sensación de saciedad. Gracias a esta misma fibra soluble, las lentejas también ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, por lo que resultan especialmente recomendables para personas con diabetes o para quienes buscan controlar la glucosa.

Su composición nutricional favorece la salud del corazón, ya que sus antioxidantes, su bajo contenido en grasa y minerales como el magnesio contribuyen a reducir el colesterol y a mejorar la circulación. Asimismo, contienen vitaminas del grupo B, fundamentales para el sistema nervioso, el metabolismo energético y el buen funcionamiento general del organismo.

Las lentejas también aportan una variedad de minerales esenciales, como zinc, potasio, fósforo y calcio, necesarios para fortalecer huesos, músculos y defensas. Además, la fibra alimenta la microbiota intestinal, lo que promueve un equilibrio saludable en el sistema digestivo.

El guiso de lentejas es una de las comidas preferidas de los argentinos en invierno (Foto: Freepik)

Todo esto se combina con el hecho de que son económicas, versátiles en la cocina y fáciles de preparar, lo que las convierte en un alimento práctico y muy nutritivo para incluir en cualquier dieta. Ya sean frías en ensaladas o calientes en un guiso, las lentejas son uno de los alimentos más completos que hay, por lo que su incorporación a la dieta diaria es casi una obligación.