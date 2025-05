Para qué sirven los botones en los bolsillos de los jeans

Los jeans son unas de las prendas más utilizadas en el mundo por su comodidad y su capacidad para ser combinados con cualquier pieza de indumentaria superior y zapatillas. Sin embargo, estos pantalones guardan un secreto poco conocido en su diseño clásico que los hace únicos dentro de los guardarropas.

Si se mira a los “vaqueros” a simple vista se puede apreciar que hay unos botones metálicos parecidos a unos remaches que aparentan no tener mucha utilidad pero que le dan su particular diseño. Estos puntos de cobre colocados en la esquina superior de los bolsillos cumplen una función que poca gente conoce.

Los jeans tienen su origen hace por lo menos cien años atrás, cuando surgieron como una prenda que utilizaban los obreros para su día a día. Gracias a su tela resistente y a su elasticidad, estos pantalones fueron ganando popularidad rápidamente dentro de los trabajadores, que no podían dedicar grandes cantidades de su salario a la vestimenta en aquella época.

Los jeans son una prenda que puede usarse en cualquier situación

En 1873, unos sastres vieron que los jeans que eran utilizados por trabajadores manuales se rompían con facilidad en ciertas zonas específicas, sobre todo en aquellas que soportaban mayor presión. En ese entonces, el especialista ideó una forma simple de proteger a la tela: colocar unos remaches metálicos en los puntos críticos para reforzar la resistencia de la ropa.

Los remaches fueron introducidos por Jacob Davis en colaboración con Levi Strauss en el siglo XIX, cuando los pantalones de trabajo de los mineros y obreros necesitaban ser especialmente duraderos. Davis tuvo la idea de reforzar los bolsillos con remaches de cobre, y junto con Strauss patentaron los primeros jeans con remaches.

Estos botones de cobre evitaban que los jeans se desgarraran durante el arduo trabajo que realizaban los trabajadores, por lo que aumentaba su durabilidad en tiempos donde las personas no acostumbraban a cambiar periódicamente de vestimenta como se hace hoy en día.

Estos pantalones se volvieron un ícono de la moda urbana Canva

Hace decenas de años obreros de fábricas, mineros y agricultores eran quienes usaban los jeans, que poco a poco irían ganando terreno en el resto de la población y se transformarían a mediados del siglo XX en una prenda casi universal y en un ícono de la moda en las ciudades. A pesar de los avances tecnológicos y los cambios en la vestimenta a nivel global, los jeans clásicos continúan teniendo los remaches como un distintivo original.

En la actualidad, se estima que más del 70% de las personas del mundo tiene al menos un par de jeans. De esta manera, con un planeta poblado por 8 mil millones de personas, se cree que hay al menos 5.600 millones de dueños de esta prenda mítica.

Otro dato interesante sobre los vaqueros es que ese minúsculo bolsillo dentro del bolsillo delantero tiene una razón de ser, aunque muchos crean que no sirve para mucho. En aquel entonces, fue creado para guardar relojes de bolsillo (los de cadena), un objeto muy popular en esa época pero que poco a poco fue abandonado por el uso de los relojes de muñeca.

Por último, los jeans son producto de una polémica a nivel mundial que todavía no ha sido zanjada. Algunos fabricantes sugieren que no se deben lavar con frecuencia para preservar color, mientras que otros aseguran que es recomendable lavarlos asiduamente para que mantengan la forma y no se estiren por el uso.