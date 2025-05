Habló Valentina Olguín, la cantante acusada de usar datos de gobernadores para importar ropa

Tras la difusión de la causa judicial en la que está involucrada, la cantante santiagueña Valentina Olguín, exintegrante de la banda de cumbia pop Cumbia 5, se refirió a las acusaciones en su contra. La influencer, imputada por presuntamente utilizar los datos fiscales de cinco gobernadores —de Buenos Aires, Tucumán, La Pampa, San Luis y Entre Ríos— para importar indumentaria de una reconocida marca internacional, aseguró este jueves que desconocía que la maniobra era ilegal.

En un audio enviado a LN+, Olguín dijo que está “a disposición” de la Justicia para avanzar con la investigación y resaltó que actuó desde el “desconocimiento”. “No sabía que era algo ilegal o que podía traer consecuencias serias. He pensado o razonado en ese momento qué CUIT podrían tener el domicilio fiscal constituido bien en su cuenta para que no me retengan más los paquetes”, indicó.

Tras ello, la joven de 27 años agregó: “Pensé al azar en gente que por ahí tenga cargos más expuestos. Realmente fue al azar y no fue intencionado a lo político sino para facilitar el ingreso de los paquetes y que no los sigan reteniendo”.

El testimonio de Valentina Olguín, cantante denunciada por usar los CUIT de gobernadores para comprar ropa

Y es que, según se reconstruye en la investigación, Olguín superó el tope de US$3000 que la Aduana impone como límite para envíos courier de forma peronal. Así, al pasarse de ese margen, usó los datos fiscales de los gobernadores para recibir en su domicilio indumentaria de una marca estadounidense.

Valentina Olguín usando la marca de ropa que desató el escándalo.

Luego de admitir la maniobra, Olguín insistió en que lo hizo desde un lugar de desconocimiento. “Obviamente ha sido desde un lugar inmaduro, desde el desconocimiento total, sin saber que podía trascender en algo más grave. Nunca se me ha pasado por la cabeza, aunque ahora viéndolo me parece una tontería no haberlo razonado mejor claramente”, sostuvo, y luego cerró: “Estoy 100% a disposición desde el primer momento para enmendar los daños. Es simplemente eso. Me hago cargo de la imprudencia, aunque haya sido desde el desconocimiento”.

El caso

La cantante está imputada por el delito de contrabando simulado tras una denuncia del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien recibió un mail por una compra que no había hecho. Al poco tiempo se sumaron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; La Pampa, Sergio Ziliotto; y San Luis, Claudio Poggi, cuyos datos personales también habrían sido utilizados en operaciones similares.

Tras la presentación en la fiscalía en diciembre del 2024, la Justicia dispuso un allanamiento en el domicilio porteño de la joven, en el barrio porteño de Núñez, donde se secuestraron prendas, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y papeles que tenían escritos varios CUIT. La causa está a cargo del fiscal federal Agustín Chit y radicada en el juzgado federal de Tucumán de José Manuel Díaz Vélez.

Valentina Olguín, la cantante de Santiago del Estero denunciada por usar el CUIT de cinco gobernadores para importar ropa.

A Olguín se la acusa de haber utilizado los CUIT, nombres completos, DNI y domicilios fiscales de los cinco mandatarios para hacerle frente al límite personal de cinco envíos anuales de hasta US$3000 dispuesto por la Aduana.

En su primera declaración, Olguín admitió que había superado su límite de compras y argumentó que los datos que usó estaban disponibles online. El fiscal federal Chit consideró que existen elementos suficientes para sostener que la cantante actuó con conocimiento y voluntad de defraudar.