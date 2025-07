Qué es la parálisis del sueño y cómo evitarla

La parálisis del sueño es uno de los trastornos más impactantes que sufre el ser humano. Es la incapacidad temporal de realizar movimientos voluntarios. La situación puede presentarse de la siguiente manera: el cuerpo se levanta bruscamente, sin ninguna explicación, y no podés mover ningún músculo, ni tampoco hablar. Esta escena puede escalar hasta sentir un dolor fuerte en el pecho, lo que agudiza los síntomas anteriormente mencionados.

Esta experiencia breve, pero difícil de olvidar, deja paralizado al cuerpo, sin la posibilidad de poder pedir ayuda, ni asistencia. Sin voz, ni movilidad, el organismo queda paralizado, absorto ante el susto.

En algunas personas, las parálisis del sueño provocan ansiedad y angustia (FOTO: GETTY)

La parálisis del sueño puede ocurrir justo antes de conciliar el sueño o, en la mayoría de las ocasiones, al despertar, en la transición del sueño a la vigilia.

A raíz de este evento, que no es habitual, pero genera un fuerte shock emocional, las personas buscan conocer qué causas lo generan. Aunque no existe un informe oficial que detalle los motivos, se estima que los trastornos de ansiedad, el consumo excesivo de alcohol y los antecedentes familiares pueden conducir a esta problemática.

Este desajuste en los mecanismos que regulan el ciclo del sueño, en especial el REM (movimiento ocular rápido), pueden afectar la salud mental de las personas al existir una desincronización temporal en la conciencia. Esto quiere decir: la alteración de una fase de sueño que interrumpe, abruptamente, el descanso y la atonía típica de la fase de sueño REM.

La alteración del sueño es uno de los trastornos que sufre el cuerpo humano Getty Images

A la hora de buscar soluciones al respecto, los expertos coincidieron en una serie de ítems fundamentales para combatir la parálisis del sueño.

Tener un horario de sueño fijo y que esa rutina no se altere los días de semana, cuando, por lo general, una persona no trabaja.

El colchón y la almohada deben ser cómodos.

La habitación o el lugar donde uno duerme debe tener una intrusión limitada de luz o ruido del exterior.

Generar un hábito o rutina antes de acostarse.

Evitar la televisión o el contacto visual con el celular antes de conciliar el sueño.

Disminuir el consumo de cafeína o bebidas alcohólicas, particularmente en la noche, lo que atentará contra el sueño.

Evitar distracciones media hora antes de dormirse.

Una especialista en sueño dio la clave para poder dormir por las noches

La doctora Alba García Aragón, especialista en sueño, dio una solución para poder dormir por las noches. Según su testimonio, los tapones para los oídos mejoran increíblemente la experiencia de poder descansar.

“Si no puedes dormir por el ruido, hay una solución y no son pastillas”, explicó la profesional en un video que no tardó en viralizarse.

El consejo para poder dormir, según una especialista

Según su testimonio, los tapones para el oído pueden ser de espuma, silicona y cera moldeable. Sobre los primeros, alertó: “Son baratos, pero no sellan bien y pueden salirse”.

Luego, también descartó de su preferencia a los de silicona: “Son más incómodos y si no los limpias bien se pueden acumular bastantes bacterias”.

Por último, avaló a quienes utilizan los tapones de cera moldeable y dio su justificación: “Son cómodos, seguros y además perfectos para utilizar en entornos ruidosos o cuando tenemos un sueño ligero. Lo ideal es cambiarlos cada tres o cinco días. Recuerda no empujarlos demasiado ni introducirlos en el canal”.