Qué quiere decir si una persona duerme vestida, según la psicología

La suciedad del ambiente se impregna en la ropa. A raíz de esta circunstancia, muchas personas no suelen cambiarse al llegar a su hogar y se duermen con esta prenda “contaminada”, lo que está mal visto por los expertos.

El consejo de un experto para poder dormir mejor

Hacerlo y no tener un minuto para ponerse un pijama o, en su defecto, otra prenda de vestir, habla mucho de su dejadez, lo que lleva a dormir incomodo y levantarse de mal humor. Es que el sueño es sagrado y descansar bien ayuda a tener un buen día tanto en la salud física como mental.

Los rasgos comunes que tienen las personas que duermen vestidas

Dormir vestido es algo incomodo, apretado y que dificultará el descanso. Este combo llevará a que uno no tenga un sueño saludable y esto es necesario para nuestra mente.

Dormir vestido con un pijama es un indicio negativo para la psicología (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)

Según expertos en psicología, estas personas tienden a ser más retraídos, viven en su propio mundo y no son conscientes de su cuerpo, por lo cual podrán tener alta tolerancia al malestar físico.

Además de estos ítems, existen otros que describen, profundamente, la realidad que viven estas personas:

No tener presente el autocuidado. La referencia a esto no es decir a la falta de higiene, ni al descuido de esa persona, sino al no tener pausas conscientes de tomarse su tiempo para hacer las cosas con calma.

Desconexión y soltar el control: tener micro descansos, necesarios para el ser humano. Estas personas tienden a no prestar atención a estos detalles por lo que es una característica de no poder soltar el control en su vida diaria con facilidad.

El sueño es muy importante. Es algo vital para el cuerpo tanto física como mentalmente, es como si el cuerpo pidiera descanso y la mente siempre quiere estar trabajando, rindiendo.