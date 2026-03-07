Qué significa soñar muchas veces con la misma persona

Soñar con una misma persona de forma repetida es una experiencia común que suele despertar curiosidad y, en ocasiones, desconcierto. Aunque la cultura popular suele atribuir este fenómeno a la idea de que ese alguien piensa en nosotros, la ciencia y la psicología ofrecen explicaciones más concretas vinculadas al funcionamiento del cerebro durante el descanso. Según especialistas en neurociencia, este tipo de sueños no responde a señales paranormales, sino a procesos internos relacionados con la gestión de recuerdos y emociones.

El neurocientífico Matthew Walker, de la Universidad de California en Berkeley, sostiene que, durante la fase del sueño, el cerebro reorganiza información y procesa emociones. Si un individuo posee una carga emocional significativa para nosotros, ya sea positiva o negativa, es altamente probable que su figura aparezca en nuestra actividad onírica de manera constante. Este proceso es fundamental para la fijación de recuerdos, dado que nuestra mente tiende a reactivar experiencias recientes para consolidar el aprendizaje y la memoria a largo plazo.

A la hora de dormir, el cerebro reorganiza información y procesa emociones Freepik

Desde la perspectiva de la psicología contemporánea, la recurrencia no implica mensajes ocultos ni significados esotéricos. Como explican desde el portal Psicología y Mente, los sueños no son un reflejo de deseos reprimidos, sino el resultado de cómo el cerebro activa de forma caótica grupos neuronales vinculados a conceptos o personas que mantienen un lugar importante en nuestra atención diaria. Cuando pensamos frecuentemente en alguien, o cuando esa persona está asociada a preocupaciones o eventos significativos, las redes neuronales correspondientes se activan con mayor intensidad al dormir, lo que facilita la repetición de estas imágenes.

La interpretación varía si se consulta la tradición psicoanalítica, ya que Sigmund Freud, pionero en este campo, planteaba que los sueños eran una vía para que el inconsciente manifestara deseos o impulsos que la mente consciente trata de reprimir. Bajo este paradigma, la figura recurrente podría representar un símbolo de un conflicto pendiente o una emoción que el sujeto no logró procesar plenamente. Sin embargo, los investigadores actuales advierten que esta visión es altamente abstracta y difícil de validar mediante el método científico, por lo que prefieren enfocarse en la naturaleza operativa de la memoria.

Ir a dormir luego de un conflicto es una de las peores decisiones Freepik

Los especialistas coinciden en que la persona que aparece en el sueño no debe interpretarse siempre de manera literal. En muchos casos, esa figura funciona como un símbolo de una etapa de nuestra vida, una cualidad específica que admiramos o un rasgo que rechazamos. Esta recurrencia puede actuar como un espejo del mundo interior e invitar a la reflexión sobre aspectos personales que requieren atención, como conversaciones pendientes o conflictos no resueltos. Los sueños recurrentes suelen disminuir a medida que el individuo logra resolver la situación emocional que los origina.

Es fundamental destacar que no existe evidencia científica que respalde la creencia popular de que soñar con alguien significa que la otra persona piensa en nosotros. Soñar con conocidos, familiares o incluso personas con las que tenemos una mala relación es algo totalmente normal. Estos episodios son, en esencia, una oportunidad para el autoconocimiento, ya que nos permiten observar qué aspectos de nuestra historia personal o de nuestras interacciones sociales ocupan nuestra atención y, por ende, continúan procesándose por el cerebro durante la noche.

Es importante resolver los conflictos personales para solucionar el problema del sueño Freepik

En conclusión, los sueños repetitivos son una herramienta del sistema cognitivo para organizar nuestra vida emocional y nuestras memorias más significativas. Entender que se trata de un proceso natural y subjetivo es clave para eliminar la ansiedad que, en ocasiones, genera la persistencia de estas imágenes al dormir.