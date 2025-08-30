Quién es el CEO de una importante empresa que le robó la gorra autografiada a un niño en el U.S. Open

Durante el Abierto de Estados Unidos y tras vencer al noveno cabeza de serie, Karen Khachanov, el polaco Kamil Majchrzak se acercó a las gradas para regalarle su gorra firmada a un niño que lo había alentado desde el público todo el tiempo. Sin embargo, nadie se imaginó lo que sucedería a continuación: un espectador adulto le arrebató el regalo al menor antes de que este pudiera agarrarlo.

El momento fue capturado por las cámaras de televisión y rápidamente se viralizó en redes sociales. Las imágenes mostraron cómo un hombre, ubicado a escasos centímetros del chico, tomó la gorra y la escondió en el bolso de su acompañante. Las críticas no tardaron en multiplicarse y usuarios de todo el mundo calificaron la acción de “vergonzosa”, “egoísta” y “despreciable”.

Un espectador le robó a un chico la gorra del tenista Kamil Majchrzak (GIF)

¿Quién es el hombre detrás del gesto repudiable?

Gracias al poder de las redes sociales, los usuarios identificaron al autor del robo como Piotr Szczerek, un empresario polaco que actualmente se desempeña como CEO de Drogbruk, una de las empresas de pavimentación más importantes de Polonia. Fundada en 1999 por el hombre y su esposa, Drogbruk tiene sede en la ciudad de Błaszki y se posiciona como líder del rubro en Europa del Este.

La exposición pública fue tal que Szczerek decidió desactivar los comentarios de sus redes sociales personales. En su cuenta de Instagram, numerosos usuarios dejaron mensajes como: “Devolvé la gorra, es de un nene”; “Robarle a un chico es lo más bajo que podés hacer” y “Así no se representa a un país”.

La reacción de los usuarios al gesto de Piotr Szczerek con un niño (Foto: Instagram @szczerek1975)

En una entrevista concedida meses antes del incidente a Tennis Magazyn, el hombre se definía como un apasionado del deporte y destacaba su participación en maratones y torneos de tenis amateur. “Terminé el Maratón de Varsovia en 3:46. Ahora estoy considerando hacer un Ironman. Siempre me pongo nuevos desafíos”, aseguró. El empresario también explicó que su vínculo con el deporte trascendía lo personal, ya que a través de su compañía había financiado en gran cantidad de oportunidades eventos caritativos y competencias locales e internacionales. Drogbruk, incluso, creó el DROGBRUK TEAM, un programa para apoyar a jóvenes atletas polacos.

La reacción de Kamil Majchrzak al ver las imágenes del robo a su pequeño fan

El tenista de 29 años no advirtió lo ocurrido en el momento. Pero, al ver la repercusión que tomó el episodio en redes sociales, no tardó en tomar cartas en el asunto. Desde su cuenta de Instagram, Majchrzak publicó una historia pidiendo ayuda para dar con el niño. “Después de mi partido, no me di cuenta de que la gorra no le había llegado al chico. Por suerte, tengo suficientes. ¿Pueden ayudarme a encontrarlo?”, le consultó a sus seguidores.

El posteo del tenista Kamil Majchrzak para contactarse con el chico al que le arrebataron la gorra

Gracias a la viralización del video y a la colaboración de los organizadores del US Open, el chico fue identificado en cuestión de horas. Majchrzak celebró la noticia con una nueva publicación: “Estoy impresionado con el poder de Internet. Lo encontramos. Ya está todo arreglado”, escribió junto a una imagen del momento en el que la gorra fue arrebatada.