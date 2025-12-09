Marisol y Nina administran Amsterdam Baking Company en la capital de los Países Bajos. Y, ahora, vivieron una jornada atípica cuando Máxima Zorreguieta ingresó al establecimiento para almorzar sin protocolo previo. El episodio cobró notoriedad pública tras la difusión de las imágenes en Instagram, donde las propietarias relataron los pormenores de la interacción con la esposa del rey Guillermo.

¿Quiénes son las argentinas que compartieron un encuentro con la reina Máxima?

Marisol y Nina se conocieron en un empleo previo y forjaron una amistad que derivó en sociedad comercial. El proyecto comenzó en plena pandemia con la elaboración y venta de medialunas a través de un canal de Facebook que reunía a la comunidad argentina en Holanda.

Nina y Marisol se conocieron en la cocina de un hotel, ambas como empleadas del mismo (Fuente: Gentileza - Amsterdam Baking Company)

La demanda impulsó el crecimiento del negocio. La operación funcionó primero bajo modalidad online y luego expandió su oferta con distintas variedades de alfajores, incluidos los de estilo Mar del Plata. En 2023 las socias inauguraron su primer local físico en Ámsterdam y actualmente gestionan dos sucursales en los Países Bajos, además de realizar envíos internacionales a Bélgica.

El éxito del emprendimiento radica en la conquista del paladar local y extranjero. Los neerlandeses adoptaron los sabores rioplatenses y la marca se estableció como referente gastronómico en la región. La visita real ratificó el posicionamiento de la empresa fundada por estas dos mujeres que emigraron y construyeron su propio camino en Europa.

La irrupción de Máxima en el local

La visita ocurrió en la sucursal que la marca posee en Ámsterdam. Las emprendedoras grababan contenido para sus redes sociales en ese instante y debieron interrumpir la tarea ante la llegada de la figura real, quien solicitó discreción y recorrió las instalaciones del comercio ubicado en el barrio de Oost.

La sorpresa paralizó momentáneamente la actividad. Zorreguieta pidió almorzar allí y solicitó expresamente evitar las grabaciones con teléfonos móviles para resguardar su privacidad. Las dueñas del comercio acataron la petición y guardaron los dispositivos.

Tras su visita al local argentino, Máxima se llevó a casa los alfajores de maicena (Fuente: Instagram/@amsterdambakingcompany)

La reina mostró interés por el proceso productivo y se dirigió al sector de la cocina e indagó sobre la maquinaria, los hornos y la elaboración de los panificados. Las propietarias destacaron la sencillez de la visitante en el trato personal.

Las emprendedoras compartieron su asombro mediante un video posterior en Instagram: “¿A qué no saben quién vino hoy? No todos los días entra la reina de Holanda a tu pastelería”. En el relato detallaron la dinámica del encuentro: “Llegó a almorzar a nuestra tienda. Imaginate nuestras caras. No lo podíamos creer. Ella fue tan amable, tan sencilla”.

Las socias expresaron su emoción por la validación directa de la protagonista: “Nos dijo que le encantaban y que le hacía mucha ilusión llevarse este sabor tan nuestro a su casa. Fue como verla volver por un rato”. También reflexionaron sobre el impacto del evento en su carrera: “Gracias Máxima por venir a visitarnos. Esto solo nos confirma que cuando emprendés con el corazón, en serio, nunca sabés quién puede entrar por tu puerta”.

La conexión gastronómica con la familia real

Máxima no solo almorzó en el lugar. Antes de retirarse observó la estantería navideña y seleccionó productos para llevar a su residencia oficial. Su elección recayó sobre los alfajores de maicena, un producto específico forma parte del catálogo de la pastelería y las dueñas lo desarrollaron en honor a las preferencias conocidas de la reina.

Marisol (derecha) y Nina (izquierda) en el avant premier de la serie Máxima (Fuente: Gentileza - Amsterdam Baking Company)

El vínculo entre los productos de Amsterdam Baking Company y la realeza posee antecedentes. En 2024 la prensa local mencionó a la marca por su rol en un evento cultural. Marisol y Nina elaboraron los alfajores de maicena para la avant premiere de la serie Máxima, una producción de la plataforma MAX que narra la vida de la argentina.

