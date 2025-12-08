Así es el calendario de Adviento de Dior que cuesta ocho mil dólares y es furor en las redes

La casa de moda Dior lanzó, dentro de sus especiales del 2025, una colección exclusiva y limitada para aquellos fanáticos de la marca. Se trata del calendario de Adviento, compuesto por 24 mini productos, uno para cada día. Desde su publicación revolucionó las redes sociales por el costo del kit: 8200 dólares.

La firma francesa sacó a la venta una colección con 120 ejemplares de estilo navideño al inicio de diciembre, en conmemoración del Adviento por el natalicio de Jesús, fecha importante para los cristianos. Pese a que se trata de un contexto de reflexión y de preparativos espirituales para recibir el 25 de diciembre, Dior lo ofreció a sus clientes como el mejor regalo para este evento.

Así es el calendario de Adviento de Dior, compuesto de 24 mini cosméticos, perfumes y velas (Fuente: Instagram/@diorbeauty)

En su sitio web oficial informaron que ya está agotado el kit, el cual incluye “24 cajones, realzados por un toque de oro gracias a sus tiradores en forma de estrella”. Para cada día de diciembre hay “una fragancia, velas y otras maravillas se revelan una tras otra para puntuar el tiempo de Adviento con un suplemento de emoción”.

El calendario se pensó para utilizar un producto distinto cada día antes de la Navidad (Fuente: Instagram/@diorbeauty)

La firma señaló que el diseño recrea la fachada de la histórica boutique de la Avenida Montaigne 30. “Dior te invita a vivir la magia de las Fiestas en el corazón de su dirección mítica. Para esta nueva edición, El Baúl de los Sueños, el calendario de Adviento de excepción de la Maison, se reinventa más espectacular que nunca con forma de un tocador couture extraordinario”.

Uno por uno, todos los productos del calendario Adviento de Dior 2025:

6 eaux de parfum de La Collection Privée Christian Dior con formato de 100 ml: Bois Talisman, Rose Star, Gris Dior, Jasmin des Anges, Ambre Nuit y Oud Ispahan.

4 esprits de parfum con formato de 80 ml: Gris Dior, Oud Ispahan, Bois d’Argent y Rouge Trafalgar.

4 brumas perfumadas para el cabello de La Collection Privée Christian Dior con formato de 40 ml: Gris Dior, Rose Kabuki, Jasmin des Anges y Oud Rosewood.

1 vela perfumada con un motivo en edición limitada con formato de 250 g.

3 accesorios para vela: tapa, base y apagavelas.

2 conjuntos de adornos para el árbol de Navidad.

1 estrella de metal dorado para adornar la rama más alta de su árbol de Navidad.

2 accesorios de La Collection Privée Christian Dior: 1 tapón couture de pata de gallo de perfume y 1 vaporizador compacto.

2 piezas couture: un Mitzah de pata de gallo y un par de pendientes.

1 bola de nieve Dior exclusiva.