Renovó una casa de 1858 y lo que encontró dejó a todos sin palabras

Una abogada llamada Michele Mayberry compartió en su cuenta de TikTok un video en el que mostró cómo estaba una casa victoriana de 1858 que compró para renovar y dejó a los usuarios sin palabras por los descubrimientos que hizo en el lugar. “Devolviéndole la vida con amor a una joya de ladrillo de 1858 en Wheeling, Virginia Occidental”, se leyó en su perfil.

Se trata de una propiedad que, sin dudas, tiene mucha historia. En la grabación, la mujer muestra la renovación en curso y los objetos que los dueños anteriores dejaron. El primero es un cartel publicitario antiguo que dice “blood mobile” (en español, unidad móvil de donación de sangre), una reliquia de la época en que la casa, ubicada en la ciudad de Moundsville, era de la Cruz Roja Americana a mediados del siglo XX.

También destaca una silla vintage de madera curva, que según Mayberry permanece desde la época en que el edificio funcionó como Escuela Liceo. Otra pieza es un espejo antiguo encontrado en la repisa del baño. “La etiqueta indica que el espejo provenía de una tienda de arte en Wheeling que existía a principios del siglo XX”, aseguró.

Sin embargo, lo más llamativo es una ventana exterior tapada con un armario. “Da a la misma escalera, pero está dentro de la misma casa. Así que no entiendo por qué hay una ventana exterior aquí”, relató en el clip.

El video alcanzó más de un centenar de comentarios, entre los que se destacaron los que hacían referencia a la ventana. "Me pregunto si había una ventana enfrente de la ventana cerrada porque en algún momento se cobraban impuestos según la cantidad de ventanas que se tuvieran, como tal vez Nueva York tuvo impuestos en algún momento", comentó una usuaria.

Mientras que otra internauta dio su punto de vista sobre la ubicación de la misma: “La ventana exterior podría haber sido la pared exterior y los propietarios anteriores podrían haber hecho la casa más grande”. Algunos, incluso, bromearon con la aparición de fantasmas, a lo que Michele respondió: “Todavía no. ¡Pero aprendí a no hacer saltar un fusible para no tener que ir al cuarto de electricidad por la noche! Andar por la casa de noche da un poco de miedo, no voy a mentir".

En otra de sus publicaciones contó que la casa perteneció a la familia List hasta 1941, cuando la hija, Hettie M. List, la donó al Club de Mujeres de Wheeling. La Cruz Roja Americana compró la propiedad en 1946 y la convirtió en una sede.

Además, reveló que en 1987, Betty Woods Nutting —miembro fundadora de los Amigos de Wheeling— compró la casa y luego la vendió en 1988 a William Henry y Nancy L. (McConnell) Fields, con planes de convertirla en un restaurante.

Cabe destacar que el estilo victoriano es un estilo arquitectónico, decorativo y cultural que estuvo de moda durante el reinado de la reina Victoria del Reino Unido, entre 1837 y 1901. No se trata de un único estilo, sino de una combinación de varios que se desarrollaron y mezclaron en esa época, influenciados por corrientes como el romanticismo, el gótico y el renacimiento.

Se caracteriza por fachadas ornamentadas con abundantes detalles decorativos, techos inclinados, barandas talladas o de hierro forjado, y el uso de ladrillo visto o pintado en varios colores. Las ventanas suelen ser altas y estrechas. En el interior, suelen predominar los muebles pesados y ornamentados, los papeles pintados con estampados florales o arabescos, y los colores oscuros y ricos como el burdeos, el verde bosque y el dorado. Asimismo, son comunes los candelabros, alfombras gruesas y cortinas elaboradas. En la actualidad, muchas casas victorianas son valoradas por su carácter histórico y su riqueza.