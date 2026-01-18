Amazon tiene la casa prefabricada de estilo rústico por US$9 mil: incluye cocina funcional y baño con accesorios

La demanda de casas prefabricadas en Estados Unidos continúa en alza, y grandes plataformas como Amazon amplían cada vez más su catálogo con opciones accesibles. Entre ellas se destaca una vivienda de estilo rústico, de fácil armado y completamente equipada, que se vende por US$9000.

Cuál es la casa prefabricada por 9000 dólares que se vende en Amazon

Amazon ofrece en su sitio web una casa prefabricada plegable de la marca Generic, con dos dormitorios y un baño, pensada para un armado rápido y con diseño personalizable.

La casa prefabricada de estilo rústico cuenta con baño completo preinstalado (Amazon)

Según la descripción del vendedor, se trata de una opción ideal para proyectos temporales, uso estacional o para quienes planean trasladar la vivienda a otra propiedad en el futuro, gracias a su estructura desmontable.

Cómo es la casa de estilo rústico plegable en Amazon

La casa Generic está construida con paneles de acero reforzado de grado de contenedores envío internacional, con paneles de pared compuestos de metal para brindar una mayor resistencia a la estructura, según la descripción del producto.

La casa prefabricada de estilo rústico tiene varios modelos (Amazon)

La residencia cuenta con tres tamaños a elegir: una de 20 pies de superficie (seis metros), con medidas de 6.3 metros de largo, 5.9 metros de ancho y 2.4 metros de altura. Mientras que la de 30 pies de superficie (9,1 metros) cuenta con 9,0 metros de largo, 6,2 metros de ancho y 2,4 metros de altura. Por último, el modelo de 40 pies (12 metros), tiene 11,8 metros de largo, 6,2 metros de ancho y 2,4 metros de altura.

La casa prefabricada está diseñada para ofrecer eficiencia energética, gracias a su aislamiento de alto estándar en las paredes, ventanas de doble acristalamiento y conductos preinstalados para paneles solares, que se venden por separado.

Además, incorpora materiales reciclables, como fibra de bambú en los paneles de las paredes y el techo.

La vivienda está lista para usarse desde el primer día, ya que incluye dos dormitorios, cocina y baño completamente equipados, con tuberías preinstaladas, lo que facilita la instalación en distintos entornos.

Por sus materiales robustos, el fabricante asegura que la casa ofrece alta resistencia al viento, actividad sísmica y tormentas, y que es apta para diversos climas y tipos de terreno, desde patios traseros hasta zonas remotas como bosques remotos, según la ficha del producto.

Fácil de instalar y personalizable

Gracias a su sistema modular por paneles, la vivienda puede montarse y desmontarse con facilidad, y permite adaptar el diseño según las necesidades del comprador.

La casa prefabricada de estilo rústico se puede configurar a medida (Amazon)

Las opciones van desde configuraciones muy sencillas como una sola sala de estar con todo el espacio disponible, o bien, una sala de estar, un dormitorio y un baño, donde se puede ajustar el espacio para que una de estas habitaciones cuente con mayor superficie que las otras.

También es posible armarlas con una sala de estar, dos dormitorios y un baño completo, una sala de estar, tres dormitorios y un baño, o bien cuatro dormitorios y un baño, en caso de no querer poner una sala.

De igual manera, se pueden personalizar otros detalles de la residencia como el color de las paredes, el material del baño, el acabado de los pisos, de las molduras y los marcos de la ventana de cualquier habitación, como la cocina.