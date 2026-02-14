LA NACION

Receta San Valentín: cómo hacer tagliatelle con bolognesa en cuatro pasos

Aprendé cómo hacer este plato típico del 14 de febrero y aportarle pasión a la cena con tu pareja junto a una botella de vino tinto y la luz de las velas

El día de los enamorados es la fecha más romántica del año para compartir con tu pareja. En su mayoría se celebran cenas y encuentros íntimos que más de uno ambienta con globos de corazones, guirnaldas y obsequios especiales. En ese contexto podés preparar de manera casera unos tagliatelle a la bolognesa. Seguí el paso a paso para hacer esta pasta y replicá la receta que nunca falla en San Valentín.

Receta de los tagliatelle definitivos para el 14 de febrero

Ingredientes:

Para la masa

  • 300 g de harina 0000.
  • ¼ de aceite de girasol.
  • Agua c/n.
  • 1 cucharadita de sal.
  • 2 huevos grandes.

Para la salsa

  • Puré de tomate (en lo posible natural).
  • 300 g de carne picada especial.
  • 1 cebolla picada.
  • Condimentos a elección.

Paso a paso:

1

Armado de la masa

  • Sobre la mesada volcar la harina y hacer un hueco en el medio, como un volcán.
  • Romper los huevos en el centro y añadir la sal y el aceite.
  • Mezclar los líquidos y luego incorporar la harina de los laterales.
  • A medida que necesites agua para armar el bollo, añadí lo suficiente.
  • Cuando tengas un bollo liso y homogéneo dejalo descansar 30 minutos cubierto.
2

Para la salsa

  • En una sartén a fuego medio sofreí la cebolla con el aceite de oliva.
  • Cuando esté dorada la cebolla agregá la carne picada y revolvé con una cuchara de madera hasta que esté cocida.
  • Sumá los condimentos a elección e integrá el puré de tomate.
  • Apagá el fuego y dejala en reposo.
3

Para hacer los tagliatelle

  • Estirá la masa hasta lograr un grosor de 1 milímetro. Cortá los fideos con 2 centímetros de grosor. Si tenés pastalinda ayudate de ella.
  • Mientras, poné a hervir el agua para la cocción.
  • Cuando hierva, colocá los fideos y a medida que se cocinan, calentá la salsa.
  • Colá los fideos, servilos en una fuente de vidrio y mezclá con la salsa bolognesa.
Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora.

