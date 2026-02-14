Receta San Valentín: cómo hacer tagliatelle con bolognesa en cuatro pasos
Aprendé cómo hacer este plato típico del 14 de febrero y aportarle pasión a la cena con tu pareja junto a una botella de vino tinto y la luz de las velas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El día de los enamorados es la fecha más romántica del año para compartir con tu pareja. En su mayoría se celebran cenas y encuentros íntimos que más de uno ambienta con globos de corazones, guirnaldas y obsequios especiales. En ese contexto podés preparar de manera casera unos tagliatelle a la bolognesa. Seguí el paso a paso para hacer esta pasta y replicá la receta que nunca falla en San Valentín.
Receta de los tagliatelle definitivos para el 14 de febrero
Ingredientes:
Para la masa
- 300 g de harina 0000.
- ¼ de aceite de girasol.
- Agua c/n.
- 1 cucharadita de sal.
- 2 huevos grandes.
Para la salsa
- Puré de tomate (en lo posible natural).
- 300 g de carne picada especial.
- 1 cebolla picada.
- Condimentos a elección.
Paso a paso:
1
Armado de la masa
- Sobre la mesada volcar la harina y hacer un hueco en el medio, como un volcán.
- Romper los huevos en el centro y añadir la sal y el aceite.
- Mezclar los líquidos y luego incorporar la harina de los laterales.
- A medida que necesites agua para armar el bollo, añadí lo suficiente.
- Cuando tengas un bollo liso y homogéneo dejalo descansar 30 minutos cubierto.
2
Para la salsa
- En una sartén a fuego medio sofreí la cebolla con el aceite de oliva.
- Cuando esté dorada la cebolla agregá la carne picada y revolvé con una cuchara de madera hasta que esté cocida.
- Sumá los condimentos a elección e integrá el puré de tomate.
- Apagá el fuego y dejala en reposo.
3
Para hacer los tagliatelle
- Estirá la masa hasta lograr un grosor de 1 milímetro. Cortá los fideos con 2 centímetros de grosor. Si tenés pastalinda ayudate de ella.
- Mientras, poné a hervir el agua para la cocción.
- Cuando hierva, colocá los fideos y a medida que se cocinan, calentá la salsa.
- Colá los fideos, servilos en una fuente de vidrio y mezclá con la salsa bolognesa.
Tiempo de cocción: 20 minutos.
Tiempo de elaboración total: 1 hora.
LA NACION
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit