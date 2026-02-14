Receta San Valentín: cómo hacer tagliatelle con bolognesa en cuatro pasos

El día de los enamorados es la fecha más romántica del año para compartir con tu pareja. En su mayoría se celebran cenas y encuentros íntimos que más de uno ambienta con globos de corazones, guirnaldas y obsequios especiales. En ese contexto podés preparar de manera casera unos tagliatelle a la bolognesa. Seguí el paso a paso para hacer esta pasta y replicá la receta que nunca falla en San Valentín.

Los tagliatelle son una opción romántica para compartir con tu pareja en San Valentín (Fuente: Pexels)

Receta de los tagliatelle definitivos para el 14 de febrero

Ingredientes:

Para la masa

300 g de harina 0000.

¼ de aceite de girasol.

Agua c/n.

1 cucharadita de sal.

2 huevos grandes.

Para la salsa

Puré de tomate (en lo posible natural).

300 g de carne picada especial.

1 cebolla picada.

Condimentos a elección.

Paso a paso:

1 Armado de la masa

Sobre la mesada volcar la harina y hacer un hueco en el medio, como un volcán.

Romper los huevos en el centro y añadir la sal y el aceite.

Mezclar los líquidos y luego incorporar la harina de los laterales.

A medida que necesites agua para armar el bollo, añadí lo suficiente.

Cuando tengas un bollo liso y homogéneo dejalo descansar 30 minutos cubierto.

2 Para la salsa

En una sartén a fuego medio sofreí la cebolla con el aceite de oliva.

Cuando esté dorada la cebolla agregá la carne picada y revolvé con una cuchara de madera hasta que esté cocida.

Sumá los condimentos a elección e integrá el puré de tomate.

Apagá el fuego y dejala en reposo.

3 Para hacer los tagliatelle

Estirá la masa hasta lograr un grosor de 1 milímetro. Cortá los fideos con 2 centímetros de grosor. Si tenés pastalinda ayudate de ella.

Mientras, poné a hervir el agua para la cocción.

Cuando hierva, colocá los fideos y a medida que se cocinan, calentá la salsa.

Colá los fideos, servilos en una fuente de vidrio y mezclá con la salsa bolognesa.

Cómo hacer tagliatelle

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora.