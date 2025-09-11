En los últimos días, una usuaria de la plataforma de TikTok identificada como Victoria Gruccio compartió un emotivo video en su cuenta personal en el que su abuela le propuso matrimonio a su pareja tras 57 años juntos.

“No estoy llorando, se me metió una ‘iaia’ y ‘tata’ en el ojo”, escribió la joven en la publicación que circula en las diferentes redes sociales, haciendo referencia el conmovedor momento que registró con su celular.

En la grabación se puede ver también a una mujer mayor, quien pide la palabra en medio de una reunión familiar para hacer un inesperado anuncio que involucraba a la persona con la que mantiene una relación.

Se cansó de esperar y ella le propuso casamiento a él después de 57 años juntos

“Yo quiero decirles algo a todos los que me conocen bien, en especial mis hijos y nietos que están, los que faltan ya van a llegar, no importa”, son las palabras con las que la ‘Yaya’ inició su discurso.

De acuerdo con lo expresado por la mujer en el clip, a lo largo de su vida no ha contado con un “pacto”, lo que la motivó a proponerle uno a la persona con la que ha estado desde hace varias décadas.

“Les quería decir eso porque hace 57 años que estoy en pareja con un señor que, ahora, en este momento, quisiera pedirle casamiento si él quiere”, señaló ‘Yaya’ mientras sacaba un pequeño anillo de su bolsillo.

Tan pronto como la mujer extendió la caja de la joya ante los ojos de su enamorado, el hombre no pudo esconder su sorpresa y, al igual que ella, se inclinó un poco para darle un tierno beso en la mejilla.

Este simple gesto fue suficiente para que, frente a toda la familia, la pareja se comprometiera nuevamente con el único objetivo de renovar sus votos matrimoniales para honrar el amor que sienten después de tanto tiempo.

Por su parte, algunos usuarios en redes sociales aprovecharon la sección de comentarios de TikTok para expresar su emoción por el acto de la mujer. “Yo llorando por gente que no conozco”, indicó una joven en la plataforma.

“Al fin, alguien rompió el estereotipo de que el hombre le pide la mano”, destacó un internauta en redes sociales, haciendo referencia a que las mujeres también pueden hacer ese tipo de propuestas cuando encuentran a la persona correcta.

Por Stephany Guzman Ayala