Los encontró en una bolsa de plástico al costado de la ruta y lo que hizo conmovió a todos

Una mujer llamada Evan, a bordo de una patineta, se dirigía de Barcelona a Málaga en un viaje que tomó un giro inesperado al encontrarse a tres gatitos al costado de la ruta. Abandonados y a la deriva, esta persona mostró su conmoción ante las cámaras y tomó cartas en el asunto para darles un mejor destino.

Lo que más shockeó a esta persona es que los animales estaban en una bolsa de plástico, con un agujero para que pudieran respirar, al costado de un camino inhóspito. “Quería hacer un video rápido para que me ayude gente de la zona”, rezó, llorando, conmovida por cómo abandonaron a estos tres gatitos.

Evan, la protagonista de una historia que se hizo viral en las redes

“Me encantan los animales, en general, y acá, en el sur de España, hace mucho calor”, alertó la mujer, quien buscó la forma de poder darles una contención hasta llegar al hotel donde se hospedaba.

Al arribar a un restaurante cercano al lugar de los hechos, Evan recibió una caja de cartón para poder transportar a los tres animales, quienes necesitaban ayuda al ser muy chiquitos y estar vulnerables ante el calor.

Sin ningún alma caritativa que pueda socorrerla con los gatos, se dirigió hacia el hotel e ingresó con la caja a escondidas, debido a que si se enteraban de la presencia de los animales la iban a obligar a dejarlos afuera.

Evan y su semblante de tristeza al ver a los tres gatos abandonados

“No sabía que era tan difícil de cuidar a los gatitos. Querían dormir conmigo”, deslizó en el video que, finalmente, iba a tener un desenlace feliz: al día siguiente de este hecho, la mujer se contactó con un refugio de animales, que dio el visto bueno para quedarse con los animales y darles una mejor calidad de vida.

Tras una jornada con muchas emociones, la protagonista de esta historia se dirigió hacia la Fundación Help Animales Carchuna, la cual se encargó de recibir a los tres felinos que serán alimentados hasta encontrar una familia que los pueda recibir en su domicilio.

Los tres gatos rescatados fueron guardados en una caja hasta que llegaron al refugio

“Acá están en buenas manos. Me quedo tranquila y volveremos a hablar cuando se den en adopción”, relató la rescatista, quien, sin duda, vivió un momento muy emocionante al darles un hogar a los gatos abandonados.

La historia, que se dio a conocer en el sitio The Dodo, como así también en su cuenta de YouTube, tuvo una gran cantidad de comentarios por parte de los usuarios, quienes felicitaron a Evan por su bondad a la hora de rescatar a los animales.

Los comentarios sobre la historia de Evan y los gatos abandonados

“Aquellos que dijeron que los dejara simplemente no tienen alma... simplemente no tienen corazón”; “Algunos ángeles no llegan con alas. ¡Llegan sobre ruedas! Muchas gracias a Evan por salvar al trío de gatitos" y “Señorita, usted es una persona maravillosa. Quien quiera que haya abandonado a esos pobres gatitos, el karma lo encontrará”, fueron las menciones más destacadas de un caso que se hizo viral en las redes.