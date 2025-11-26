Se disfrazó de su madre muerta para cobrar su pensión y ocultó el cuerpo en su casa

Hay casos que estremecen a todo un país por la crudeza de lo sucedido. En Italia, un hombre de 56 años está bajo investigación tras ser acusado de disfrazarse de su madre muerta para cobrar el dinero de la pensión en su nombre. El caso no termina ahí, ya que el imputado también es investigado por esconder el cuerpo entre sábanas en su casa.

Según el medio Corriere della Sera, el hombre era un exenfermero desempleado que vivía en la ciudad de Mantua, en el norte de Italia, y su madre, identificada como Graziella Dall’Oglio, había muerto a los 82 años, aproximadamente tres años atrás. Sin embargo, en lugar de informar sobre su fallecimiento, eligió envolver el cuerpo en sábanas y meterlo dentro de una bolsa de dormir para poder cobrar su pensión.

Graziella era la viuda de un médico y, como tal, recibía una pensión anual de 53.000 euros, además de ingresos por propiedades que poseían. Al ocultar su muerte, el hombre habría podido cobrar el dinero hasta que, recientemente, el documento de identidad de su madre caducó, hecho que solicitó que ella se presentara en persona para renovarlo.

Según indicaron los medios locales, el sujeto en cuestión, para salir del problema, decidió disfrazarse de su mamá y asistir al lugar para renovar la documentación y continuar con sus cobros habituales.

Borgo Virgilio es una pequeña localidad en el norte de Italia (Foto: X)

Según se pudo apreciar en las fotos que se publicaron, el hombre que se cortó el pelo con un estilo similar al de su madre, se maquilló y se puso su collar y sus aros, pero cuando se presentó en la localidad de Borgo Virgilio para obtener el nuevo documento, la funcionaria pública notó que la persona frente a ella no parecía lo suficientemente mayor para tener 85 años. Francesco Aporti, alcalde de Borgo Virgilio, dijo a Corriere della Sera que la empleada notó “vello en su nuca” y “hoyos de barba sobresaliendo bajo el maquillaje”, por lo que alertó a la policía.

Una investigación policial vio a la supuesta señora Dall’Oglio llegar y marcharse en un auto, pero se descubrió que no tenía licencia de conducir, y que en los últimos años no había visitado a un médico ni tenido contacto alguno con servicios de salud. También encontraron firmas en algunos documentos que no coincidían del todo con las de años anteriores, mientras que en documentos más recientes su hijo había actuado en su nombre como representante.

La policía local interrogó al hombre por toda la situación (Foto: X)

La policía también interrogó a vecinos que afirmaron no haberla visto en años, por lo que decidieron intentar contactarla directamente. Los investigadores llamaron al hogar para decir que el trámite de renovación del documento no se había completado correctamente y pidieron al hombre que le transmitiera el mensaje a su madre.

El alcalde Aporti afirmó que cuando el hombre se presentó, le dijeron que debía resolver algunos asuntos en la comisaría, donde dio permiso para que registraran su casa. Allí, los investigadores encontraron presuntamente un cuerpo “momificado”, que según el alcalde parece haber muerto por causas naturales y que las autoridades estudian para determinar si se trata efectivamente de la madre.

La policía militar italiana dijo en un comunicado que el cadáver estaba envuelto en sábanas y dentro de una bolsa de dormir. Por su parte, el hombre es investigado por ocultamiento de un cadáver y fraude, por lo que su situación judicial es muy complicada.