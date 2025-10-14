Cómo hacer los huevos revueltos perfectos, según una chef con una Estrella Michelín

Los huevos revueltos son uno de los platos preferidos de muchas personas gracias que son fáciles de preparar y a que tiene un aporte proteico inmediato para el organismo. Sin embargo, no se debe subestimar esta preparación, ya que hay una manera particular de hacerla que logra sacar lo mejor del producto y que la lleva a otro nivel gastronómico. Por eso, la chef australiana Sian Almond, que dirige un restaurante con una Estrella Michelin, reveló una serie de trucos para alcanzar la versión más sobresaliente de este clásico.

Los huevos revueltos son una de las opciones más simples y universales para el desayuno. Con apenas unos minutos y pocos ingredientes, este plato logra convertirse en sinónimo de rapidez y sabor en las mañanas. “El secreto de unos huevos revueltos suaves está en cómo se baten”, aseguró la prestigiosa chef y reveló el paso a paso para preparar unos huevos revueltos perfectos.

Almond es reconocida por sus platos en las redes sociales (Captura: @sianalmond.cooks)

Almond, cocinera australiana radicada en Londres desde 2019, se especializa en una gastronomía creativa, estacional y sostenible. Ganadora de una estrella Michelin, actualmente está a cargo de los desayunos del restaurante de alta cocina Pavyllon London. En una de sus más recientes publicaciones compartió cuál es el método para conseguir unos huevos revueltos de nivel profesional.

El truco no consiste simplemente en batirlos. En lugar de usar un tenedor, Almond aconseja hacerlo con una batidora de mano. “Licúalos con una batidora hasta que estén completamente líquidos antes de ponerlos en la sartén”, comentó al medio Express. De esta manera, se logra una textura cremosa y una mezcla perfectamente uniforme entre claras y yemas.

Otro secreto que reveló la famosa cocinera tiene que ver con la materia grasa que se utiliza para la cocción. Allí, Almond fue tajante en su recomendación: reemplazar el aceite por manteca. Según la chef, lo ideal es utilizar un 10% de mantequilla por cada huevo, la cantidad justa para que queden suaves y brillantes.

Los huevos tienen múltiples propiedades para el organismo (Captura: @sianalmond.cooks)

La receta de los huevos revueltos perfectos

Usar huevos frescos y de buena calidad.

Licuarlos con una batidora de mano hasta que queden totalmente líquidos y sin restos blancos.

Pasarlos por un colador para eliminar posibles cáscaras o grumos.

Emplear una sartén antiadherente y cocina a fuego bajo.

Agregar manteca (10% del peso de los huevos) y evitar el aceite.

Cocinar lentamente y remover con una espátula de silicona.

Sazonar al gusto y retirarlos del fuego antes de que se cocinen del todo, para que el calor residual los deje en su punto.

Con esta serie de indicaciones, Sian Almond transforma un plato cotidiano en una auténtica experiencia de alta cocina. Además, conviene sumar huevos a la dieta diaria, ya que posee múltiples beneficios para el organismo.

El huevo es uno de los alimentos más completos y nutritivos que existen. Es una fuente excelente de proteínas de alta calidad, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para formar y reparar tejidos. Por eso, es muy recomendado para deportistas, niños y personas mayores.

Además, aporta una amplia variedad de vitaminas y minerales indispensables para el organismo, como las vitaminas A, D, E, B2, B6, B12 y ácido fólico, junto con minerales como hierro, zinc, fósforo y selenio. Estos nutrientes contribuyen al buen funcionamiento del sistema inmunológico, la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento de huesos y músculos fuertes.