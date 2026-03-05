Dejó su carrera para acompañar a su novio futbolista que juega con Messi y mostró cómo es su día a día en Miami

Giuliana Simonazzi, novia de Gonzalo Luján, actual jugador del Inter Miami, mostró en sus redes sociales cómo es su rutina en la ciudad costera de los Estados Unidos, lejos de la Argentina y de sus seres queridos.

Luján, de 24 años, se desempeña como defensor central y llegó a Las Garzas procedente de San Lorenzo en enero de 2025. Tras finiquitarse la transferencia entre los clubes, el futbolista firmó contrato hasta diciembre de 2027, con la posibilidad de extender su vínculo por un año más.

Gonzalo Luján y Giuliana Simonazzi en la cancha del Inter Miami

Con su carrera futbolística encaminada, Simonazzi debió tomar una decisión importante en su vida: continuar en la Argentina, donde estudiaba odontología en la Universidad de Buenos Aires o, por el contrario, se alejaba de sus afectos y rearmaba su plan de vida en los Estados Unidos.

La historia de vida de Giuliana Simonazzi, novia de Gonzalo Luján

“Él se va en enero y yo no sabía qué hacer. Estaba estudiando odontología en la UBA. La carrera no me mataba, pero tenía muchas amigas y era también dejar a mi familia. Fue muy difícil la decisión pero llegué a la conclusión que no perdía nada intentándolo”, expresó la influencer en su cuenta de TikTok.

Giuliana acompañó a Gonzalo Luján en su carrera como futbolista

En esa misma línea, explicó que arribó a los Estados Unidos en febrero de 2025, pero antes diagramó un “plan de vida” para estar ocupada en su desarrollo profesional. “No quería llegar a Miami y no hacer nada, entonces busqué carreras online y me anoté a marketing digital en la Universidad de Palermo, lo que fue un salto positivo para mí”.

Ya instalada en suelo norteamericano, Giuliana se encarga de armar videos contando su rutina que consiste en hacer ejercicios, estudiar marketing -a distancia-, juntarse con amigas, recorrer las playas de Miami, ir al supermercado a hacer compras variadas y visitar diferentes restaurantes de la zona junto a sus amigas y su novio, quien, algunas semanas, se encuentra ausente debido a los compromisos deportivos que tiene con el Inter Miami en diferentes ciudades.

Un día de Giuliana Simonazzi, la pareja de Gonzalo Luján, jugador del Inter Miami

En los reconocidos “Vlogs” de las redes sociales, donde las personas cuenten cómo es su día y qué particularidades se pueden resaltar para generar interacciones, Giuliana apuntó a lo más terrenal de su rutina que es organizar su día según las necesidades, sin mostrar detalles estridentes, ni hacer alarde a cuestiones referidas al dinero.

Giuliana junto a David Beckham, el principal accionario del Inter Miami

Uno de los datos que más resaltó en su contenido fue la amplia variedad de productos que hay en los supermercados de Miami: frutillas en contenedores plásticos, amplia variedad de productos de belleza como cremas y góndolas repletas de productos dulces que, según se observa en el video, cuestan 7 dólares.

La recorrida de Giuliana Simonazzi por un supermercado de los Estados Unidos

En Instagram, donde la siguen 31 mil seguidores, Simonazzi tiene un sinfín de fotos como modelo y en varias de ellas, deja entrever su escultural cuerpo. Además, instantáneas con su familia, en la cancha de River y otras tantas junto a Luján, en Miami y otras partes del mundo, decoran un porfolio repleto de material.

La dedicatoria de Gonzalo Luján a su novia, quien lo acompaña en Miami

Por su parte, Luján es considerado por Javier Mascherano como un jugador de recambio para la zaga central del Inter Miami. Su polifuncionalidad que lo ubica como primer central o hasta la posibilidad de que juegue de lateral derecho, le da variantes al entrenador, quien ya lo conoce de los procesos formativos con la selección argentina.