Ciaran Morgan, de Manchester, Inglaterra, reveló la historia de cómo descubrió un tumor en la cabeza que casi termina con su vida. Transcurrían los primeros meses de 2021 y esta mujer de 43 años observó que tenía un ojo más grande que el otro y simplemente pensó que eran los síntomas de una gripe común y corriente. No obstante, poco a poco las cuestiones relacionadas con su salud empeoraron hasta que se enteró de lo peor.

Según consignó al medio The Sun, para aquel entonces, y ante la preocupación, acudió a su oftalmóloga de cabecera para averiguar qué era lo que sucedía. La profesional le recetó diversos antibióticos y le dijo que solo se trataba de una reacción alérgica. “Le conté todo lo que había estado pasando y me emocioné mucho. Luego me preguntó qué le pasaba a mi ojo”, explicó.

Ciaran Morgan sabía que algo malo pasaba con su ojo y por eso pasó por una resonancia magnética The Sun

Su presentimiento le decía que debía investigar en más para descubrir la causa de esta condición. Día a día el estado del ojo empeoraba aún más: se le hinchó y empezó a sufrir picazón en la piel, dolor en los huesos, pérdida de cabello, falta de concentración y ansiedad.

Por ese motivo, solicitó otra cita con la misma médica, quien le realizó una resonancia magnética. ¿El resultado? Devastador. Encontraron un tumor del tamaño de una pelota de tenis que empujaba el ojo hacia adelante. Le dijeron que debía pasar por una cirugía de urgencia.

“Estaba devastada y llorando por la noticia. En mi mente pensaba cómo se lo iba a decir a mis dos hijos. Los médicos me dijeron que mi tumor era complejo y, aunque estaba detrás de mi ojo, apenas tocaba mi nervio óptico, razón por la cual todavía tenía vista. Pasó desde la parte superior de mi cabeza, debajo de mi ojo y fue creciendo en mi cráneo”, reveló.

Cuando le hicieron otros estudios, finalmente le confirmaron que tenía un meningioma intraóseo. Tras la noticia, pasó por una operación de 10 horas y regresó a trabajar en marzo de 2023.

Ciaran, actualmente, se realiza escaneos anuales y tiene una placa de titanio que le reemplaza parte del cráneo. A pesar de su condición, supo salir adelante y se convirtió en el orgullo de los médicos.

La resonancia magnética encontró un tumor del tamaño de una pelota de tenis The Sun

“Desde mi diagnóstico, encuentro mucha estimulación y estar en situaciones sociales me pone ansiosa, mientras que antes no lo hacía. Cuando estaba en el hospital estaba decidida a ponerme en forma y volver a casa”, sostuvo.

A principios de agosto participó en una maratón para la organización benéfica Brain Tumor Research y se llevó los aplausos de todos. “Ahora que estoy mejor y vuelvo a algún tipo de rutina, este desafío fue una excelente manera de regresar a la normalidad, al mismo tiempo que genero conciencia y fondos para la investigación de una enfermedad que históricamente no recibió fondos suficientes”, concluyó.

“La historia de Ciaran es un crudo recordatorio de la naturaleza indiscriminada del tumor cerebral, que puede afectar a cualquier persona en cualquier momento”, comentó por su parte, Mel Tiley, gerente de desarrollo comunitario del mencionado grupo.

Asimismo, con el objetivo de concientizar, brindó datos sobre la enfermedad y el escaso interés que genera entre las autoridades. “Mata a más niños y adultos menores de 40 años que cualquier otro cáncer, pero solo el 1% del gasto nacional en investigación del cáncer se destinó a esta devastadora enfermedad desde que comenzaron los registros en 2002″, indicó.

La mujer salió adelante a pesar de su diagnóstico y dejó un mensaje de reflexión Daily Sun

De esta manera, la mujer se convirtió en un ejemplo de superación y día a día comparte en sus redes sociales detalles sobre su rutina. Allí generó un espacio para descargar emociones junto a sus miles de seguidores.