Pensó que tenía un dolor “normal”, le diagnosticaron una infección, pero lo que ocurrió después fue devastador

Alicia Mcgoogan, de Manchester, Inglaterra, reveló la historia de cómo descubrió un cáncer de mama que casi termina con su vida. Transcurría el 2021 y esta joven, de 24 años, comenzó a sentir un fuerte dolor sobre uno de los senos, pero simplemente pensó que eran los síntomas del período menstrual. No obstante, poco a poco las cuestiones relacionadas con su salud empeoraron hasta que se enteró de lo peor.

Según consignó al medio Daily Mail, para aquel entonces, y ante la preocupación, acudió a su médico de cabecera para averiguar qué era lo que sucedía. Sin embargo, este le recetó diversos antibióticos y le dijo que solo se trataba de una infección en uno de los conductos mamarios. “No pensé mucho en eso al principio, y seguí con una vida normal, pero el seno comenzó a filtrar una secreción amarilla y pegajosa. Definitivamente, algo estaba pasando, no era normal y necesitaba ser revisado”, explicó.

Alicia Mcgoogan poco antes del diagnóstico que cambió su vida Daily Mail

Su presentimiento le decía que debía investigar en su cuerpo para hallar la causa de esos dolores y por ese motivo solicitó otra cita en el Burnley General Teaching Hospital, donde recibió ciertos comentarios que la indignaron. Los argumentos de los especialistas se enfocaron en su edad y que no tenía antecedentes cancerígenos en su familia, por lo que minimizaron todo tipo de escenario.

“Me dijeron muchas veces que era demasiado joven para tener cáncer de mama. Los escaneos revelaron que tenía un conducto de leche bloqueado, que se extrajo mediante una cirugía, pero todo venía peor”, sostuvo. El dolor persistía y la preocupación aumentó cuando el seno derecho desarrolló un bulto del tamaño de una pelota de golf: “Presioné para que me hicieran más exploraciones y descubrieron sangre en una descarga”.

Cuando obtuvo nuevamente una cita, le dijo a la enfermera cada detalle de lo que sucedía y esta le restó importancia. “Le avisé que tenía este bulto en el seno y que no estaba segura si estaba relacionado con mi diagnóstico. Ella no lo revisó en absoluto, ni siquiera lo tocó y solo dijo que era tejido cicatricial”, recordó con angustia.

Meses después, en abril de 2022, finalmente visualizaron el bulto y le dijeron que debía pasar por una biopsia. ¿Los resultados? Desfavorables. En mayo del mismo año confirmaron que tenía cáncer de mama en etapa dos.

La joven en una recaudación para pacientes con cáncer Daily Mail

Tras los resultados, la joven pidió una licencia en su trabajo como reclutadora legal y admitió que ya esperaba el diagnóstico, pero que simplemente se retrasó por negligencia médica. “Simplemente, sabía que algo no estaba bien y me preparé para escuchar esas palabras. Mi madre estaba hecha pedazos y esa fue una de las cosas más difíciles para mí, ver el impacto en mi familia y ver cómo se afectaron por todo. Estaba demasiado conmocionada, no lloré en absoluto”, remarcó.

El próximo paso fue realizarse una mastectomía, donde le extirparon el seno derecho. Sin embargo, no dudó en mostrar su frustración por el tiempo que pasaron en darle los resultados. “Siento que si el cáncer se hubiera detectado antes, las posibilidades de que me hicieran una mastectomía se habrían reducido. Puede haber sido donde me habrían hecho una lumpectomía, donde me quitan el tumor y me quedo con el seno, pero debido al tiempo que tuvo que crecer y extenderse a diferentes partes de mi seno, la única opción era eso”, manifestó.

Actualmente, planea pasar por una reconstrucción mamaria, pero cuando termine finalmente el tratamiento de quimioterapia. En simultáneo, busca concientizar acerca de la situación que vivió, con el objetivo de que otros pacientes no vivan lo mismo y que no les descarten enfermedades simplemente por ser jóvenes.

En la actualidad, planea someterse a una cirugía de reconstrucción mamaria después de que se recupere Daily Mail

“Mi vida social se vio impactada masivamente. Quiero crear conciencia entre las mujeres para que no se limiten a pasarlo por alto si se les niega el médico debido a su edad”, concluyó.

