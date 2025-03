Tiene 93 años, es un histórico en su barrio y reveló cuál es el secreto para estar “activo” siempre: “No me privé de nada”

Pío Díaz vive en la ciudad de Tandil, específicamente en el barrio de Villa Italia, uno de los primeros que se fundó junto con la localidad. Con sus 93 años camina erguido por la calle y su vitalidad se convirtió en un objeto de admiración por todos. Por primera vez, en diálogo con LA NACION, reveló cuál es su secreto para la longevidad y qué es lo que lo mantiene tan “vital”.

Díaz es oriundo de Chillar, un pueblo perteneciente a Azul. A sus 14 años se mudó con toda su familia a Tandil. El objetivo fue claro: en ese entonces se necesitaba el dinero y de la mano de su padre empezó a trabajar en un depósito de forrajes. Su estancia allí lo llevó por diferentes caminos y labores, hasta que ingresó como responsable de tallerista en 1944 en la VI Brigada Aérea de Tandil, después de rendir un examen. “Trabajé 50 años ahí, le dediqué media vida”, dijo entre risas.

Gracias a ese puesto, pudo cenar hasta con dos expresidentes argentinos: Raúl Alfonsín y Carlos Saúl Menem, un “hito importante” en su vida, destacó.

Pío Díaz dedicó 70 años de su vida al trabajo y a la familia. Además, aseguró qué hábitos los ayudaron a alcanzar una vejez plena (Fuente: Fotografía propia - Emiliano Pettovello Paladino)

La rutina de Díaz fue siempre imparable. Después de su labor matutina en la Brigada Aérea, consiguió por la tarde un segundo empleo en la ya desaparecida e histórica Metalúrgica de Tandil, que en ese entonces fue una de las más importantes del país.

Puede decirse que el secreto del tandilense para llegar “regio” a los 93 años comenzó en su primera etapa de adultez, donde el deporte marcó su identidad, ya que en sus tiempos libres también ejerció como director y dirigente de básquet del club Unión y Progreso de Villa Italia.

Su secreto para superar los 90 años

Pío Díaz es conocido en “la villa” por sus caminatas en la extensa calle Quintana, su semblante y su aspecto que poco aparenta de más de 90. Cuando alguien le pregunta qué es lo que hace para estar así, él simplemente responde: “Estar activo”. En la actualidad se debe al cuidado de su esposa, Teresita, quien tiene 89 años y no puede caminar de forma independiente.

“Yo ya no cocino, ahora compramos la comida hecha”, contó Díaz y desmintió que una dieta saludable le haya permitido estar en forma. “Nunca me privé de nada”, sentenció y además agregó que lo más importante es “escuchar el cuerpo”, porque “es el primero que manifiesta los síntomas”.

El tandilense visita regularmente el médico y se realiza chequeos generales. “Lo importante es que esto me funcione bien”, dijo al señalarse la cabeza. Y es que ese es el motor que según él lo mantiene así.

“Es fundamental no hacerse problema por chiquilinadas. No. Cuando alguien se jubila no tiene que ser una persona pasiva. Que no se deje estar. Que no se quede mirando televisión. A ver, yo también miro televisión, pero veo lo que tengo que ver y no mucho más. Incluso me quedo mirando en la noche hasta tarde, pero algo que realmente me interesa”, señaló Díaz.

Pío Díaz aseguró que su secreto se fundamenta en el ejercicio, "ser buena persona" y "mantener la cabeza activa" (Fuente: Fotografía propia - Emiliano Pettovello Paladino)

“Yo trato de estar activo siempre, de salir a pasear y a caminar con mi esposa, de estar tranquilo… Considero que hay que mantener la mente ocupada. Si uno se deja estar es donde pierde”, insistió.

Díaz se jubiló en 1994 y continuó durante 20 años más como representante de un Fondo de Compensación dependiente de la VI Brigada Aérea. La razón de por qué siguió trabajando fue el simple hecho de evitar quedarse sin hacer nada. Es por ello que, con el apoyo de su esposa y su única hija, viajaba periódicamente a Buenos Aires para cumplir con sus obligaciones.

En ese transcurso, dejó su cargo en el equipo de básquet. Sin embargo, en la actualidad todavía existen exalumnos que lo saludan cuando lo encuentran por algún café del centro de la ciudad. “Es muy lindo que se acuerden y te reconozcan. Yo tardo en acordarme de sus nombres, pero después de un rato me salen”, describió.

A la juventud, en particular a aquellos que transitan el período entre los 18 y 30 años, les sugirió: “Nunca se pongan en compromiso con cuestiones que realmente no pueden cumplir o que no sienten en verdad. Traten de no tener problemas y ser buena gente, porque cuando sos buena gente el resto te reconoce así y te ayuda. Cuando sos mala gente, nadie te quiere. Hay que ser afable y preocuparse por estar bien con uno mismo”.

Emiliano Pettovello Por