Video: siete perros escaparon de traficantes chinos y caminaron juntos 17 kilómetros para volver a su hogar

Un grupo de siete perros caminó durante 17 kilómetros para regresar a su pueblo, en la localidad china de Changchun, tras escapar de traficantes de animales. Las mascotas fueron filmadas recorriendo banquinas de autopistas y distintas zonas rurales de la provincia de Jilin, siempre juntas y lideradas por una de ellas, de raza corgi.

El video viral de los perros regresando a su localidad.

La travesía incluyó también a un pastor alemán, un pequinés, labradores y golden retriever. Los videos, virales en las plataformas X y YouTube, mostraron al grupo durante su paso por el borde de una carretera de alta velocidad. Distintos testigos indicaron que los animales se movieron de forma coordinada e ignoraron los intentos de ayuda de varias personas durante el trayecto.

Se sospecha que las mascotas se escaparon de un camión que las trasladaba hacia mercados clandestinos de carne en el noreste del país. Una de las dueñas de los perros relató a medios locales que buscó a los animales durante cuatro días, hasta que su corgi llegó a Changchun el pasado jueves 19 de marzo.

Organizaciones de rescate como Bitter Coffee Stray Dog Base explicaron al South China Morning Post que los animales se conocían de antes, lo que evitó que se separaran. Todos los integrantes del grupo venían de la misma zona y un joven que observó la situación dijo que los animales se comportaban “como si fuesen de una misma familia”.

El corgi fue el primero en llegar y lideró al grupo durante el recorrido.

El comercio de carne de perro en la región

La situación del consumo de estos animales en China atraviesa un proceso de cambio legal: desde 2020, el Ministerio de Agricultura los clasificó como animales de compañía, de carácter similar al de mascota. Este marco normativo complica la operación de mataderos y la venta en comercios, pero la práctica persiste en algunas regiones debido a tradiciones locales vinculadas a la salud o la supuesta virilidad.

El riesgo sanitario representa otra preocupación para las autoridades, ya que la falta de controles en el circuito ilegal favorece la presencia de parásitos como Toxoplasma gondii. El South China Morning Post detalló que unos 30 millones de ejemplares mueren cada año en estas redes de tráfico en Asia.

Los videos de los perros alcanzaron una difusión masiva con más de 230 millones de visualizaciones y pusieron en discusión la legislación vigente.