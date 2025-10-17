¿Tu heladera tiene mal olor? Paso a paso, cómo eliminarlo fácilmente

Los malos olores en la heladera son un problema común en la mayoría de los hogares. La buena noticia es que existen métodos caseros y efectivos para eliminarlos sin necesidad de productos costosos.

La heladera es uno de los electrodomésticos más importantes en casa, pero también uno de los más olvidados cuando se trata de limpieza profunda. La acumulación de restos de comida, derrames, envases mal cerrados o productos vencidos puede generar un olor desagradable que contamina todo su interior y hasta los alimentos que aún están en buen estado.

Mantener la heladera limpia y libre de malos olores no solo mejora la experiencia de uso, sino que también contribuye a conservar los alimentos frescos por más tiempo. A continuación, te compartimos una guía práctica y fácil de seguir para deshacerte del mal olor de tu refri con pasos simples, rápidos y económicos.

El mal olor en la heladera puede darse por varios factores (Foto: Freepik)

¿Qué pasos seguir para eliminar el mal olor de la heladera?

Vaciala por completo: Retirá todos los alimentos, incluyendo los que estén en los cajones y puertas. Revisá fechas de caducidad y desecha lo que ya no sirva.

Retirá todos los alimentos, incluyendo los que estén en los cajones y puertas. Revisá fechas de caducidad y desecha lo que ya no sirva. Lavá cada rincón: Usá una mezcla de agua tibia con bicarbonato de sodio o vinagre blanco. Limpiá paredes, estantes, cajones y gomas de la puerta: Estos ingredientes ayudan a desinfectar y neutralizar olores.

Usá una mezcla de agua tibia con bicarbonato de sodio o vinagre blanco. Limpiá paredes, estantes, cajones y gomas de la puerta: Estos ingredientes ayudan a desinfectar y neutralizar olores. Secá muy bien: Una vez limpio, asegurate de secar todo con un paño seco y limpio para evitar la formación de humedad que genera moho o mal olor.

Una vez limpio, asegurate de secar todo con un paño seco y limpio para evitar la formación de humedad que genera moho o mal olor. Colocá absorbentes de olor naturales: El bicarbonato de sodio en un recipiente abierto es ideal. También puedes usar carbón activado, granos de café, rodajas de limón o incluso cáscaras de naranja.

El bicarbonato de sodio en un recipiente abierto es ideal. También puedes usar carbón activado, granos de café, rodajas de limón o incluso cáscaras de naranja. Organizá los alimentos: Guardá los alimentos en recipientes herméticos y coloca los más antiguos al frente para consumirlos primero. Evita dejar envases abiertos o sin tapa.

El bicarbonato de sodio es fundamental a la hora de limpiar en profundidad el hogar Foto: Creada con Canva

¿Qué productos naturales ayudan a neutralizar el mal olor?

Bicarbonato de sodio : Colocá una taza dentro del refrigerador para absorber malos olores durante semanas.

: Colocá una taza dentro del refrigerador para absorber malos olores durante semanas. Limón con clavos de olor : Partí un limón y clavalo con especias; además de absorber olores, deja un aroma fresco.

: Partí un limón y clavalo con especias; además de absorber olores, deja un aroma fresco. Carbón activado: Muy eficaz para eliminar olores fuertes.

Muy eficaz para eliminar olores fuertes. Café molido: Aporta un olor agradable y combate el hedor.

Aporta un olor agradable y combate el hedor. Vinagre blanco: Limpia y desinfecta sin químicos agresivos.

Mantener la heladera limpia es cuestión de hábito. Una revisión semanal para desechar alimentos caducos, una limpieza mensual y el uso de neutralizantes naturales pueden marcar la diferencia. Además, evitá guardar comidas calientes o sin tapar y vigila el estado de frutas y verduras.

Con estos consejos, tu heladera dejará de ser una fuente de olores desagradables y se convertirá en un espacio limpio, funcional y saludable para tus alimentos.

Por Andrea Oliva