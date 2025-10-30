Un astrofísico afirma que la NASA oculta evidencia crucial sobre el 3I/ATLAS

El astrofísico Abraham “Avi” Loeb, reconocido por su trabajo en cosmología y cuerpos interestelares, aseguró que la mejor fotografía de un objeto interestelar, que él sostiene podría ser una nave alienígena, “nunca fue publicada” por la NASA, pese a que la solicitó oficialmente. Este objeto extraterrestre sería el cometa 3I/ATLAS del que habla todo el mundo en la actualidad.

El 3I/ATLAS es el tercer cuerpo interestelar detectado en nuestro sistema solar y, durante los últimos meses, estuvo desplazándose por esta región de la galaxia. En este momento, se encuentra en su punto más cercano del Sol —unos 209 millones kilómetros— y se espera que, en un par de meses, alcance su punto más próximo a la Tierra dentro de su trayectoria prevista.

Eso significa que pasará a unos 273 millones de kilómetros de distancia, si efectivamente se trata de lo que parece: un objeto similar a un cometa que proviene de muy lejos. Sin embargo, esta teoría que impera en el mundo de la astronomía en la actualidad no es la que apoyan todos los especialistas.

El cometa llamó la atención del público desde hace unos meses (Foto: X)

El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, sugirió que existe entre un 30 y un 40 por ciento de probabilidad de que 3I/ATLAS no sea un objeto “formado de manera natural” y afirmó que podría tratarse de una nave extraterrestre “potencialmente hostil”, una hipótesis que varios expertos —entre ellos Brian Cox— ya descartaron.

Loeb explicó que la “mejor imagen” del objeto interestelar fue tomada el 2 de octubre, cuando se acercaba a Marte. El experto aseguró que le “escribió al investigador principal del instrumento HiRISE” para solicitar los datos relacionados con esa captura. Sin embargo, dijo que no recibió “ninguna respuesta” por parte de la agencia espacial estadounidense.

Los expertos debaten sobre el cometa 3I/ATLAS (Foto: X)

Por otro lado, no parece el mejor momento para pedir explicaciones a la NASA: desde el 1 de octubre, la agencia permanece en gran parte inactiva debido al cierre del gobierno de Estados Unidos. Mientras el gobierno estadounidense sigue paralizado a la espera de un acuerdo presupuestario, muchas agencias federales tuvieron cerrar o suspender sus operaciones.

En un comunicado oficial previo, la agencia espacial había afirmado que el objeto interestelar “no representa ninguna amenaza para la Tierra y permanecerá a gran distancia”, por lo que, probablemente, no haya motivo de preocupación.

Entretanto, el reconocido científico Brian Cox señaló que 3I/ATLAS “es un cometa” y recomendó simplemente “disfrutarlo por lo que es: un visitante de otra parte de la galaxia”.

El especialista agregó que se trata de “una masa prístina de roca y hielo” y que el hecho de que este objeto, proveniente de otro sistema solar, esté pasando cerca de nuestro planeta ya debería ser “lo suficientemente maravilloso” como para despertar nuestra fascinación.

El tamaño del cometa 3I/ATLAS es incierto debido a que es un cometa activo rodeado por una coma de polvo reflectante, lo que dificulta medir con precisión su núcleo. Las estimaciones del diámetro del núcleo varían ampliamente entre aproximadamente 0.32 y 5.6 kilómetros según imágenes de alta resolución del telescopio espacial Hubble en julio de 2025. Algunas primeras estimaciones iniciales, menos precisas, sugirieron un núcleo de hasta 10 a 20 km, pero estas son consideradas sobreestimaciones.